景氣穩健復甦 5月平均月薪年增2.48%

2018-07-10 18:07 中央社 台北10日電



主計總處今天發布5月受僱員工薪資統計，全體受僱員工經常性薪資平均為4萬874元、年增2.48%，國內景氣呈現穩定復甦，是薪資維持上揚的關鍵。

主計總處的薪資調查範圍是指廠商支付給員工的工作報酬，其中經常性薪資包含本薪、按月津貼等，也就是一般慣稱的月薪。

據主計總處6月發布的統計數據，今年4月全體受僱員工經常性薪資平均年增幅達2.27%，持續維持偏高的增速，而1至4月經常性薪資平均年增2.57%，更創下18年以來的最大增幅，顯見國內薪資成長的趨勢相當穩健。