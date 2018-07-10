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外國人取得永久居留權 雇主需依法提繳勞退金

2018-07-10 16:07經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

行政院今年2月起實行《外國人專業人才延攬及僱用法》（以下稱外專法），鬆綁外國專業人才來台及留台工作等法規限制，但過往外國人在台工作時間不定，難達勞退舊制規定請領退休金，因應外專法施行，勞保局10日表示，自2月8日後來台、並取得永久居留權的外國專業人才，適用勞退新制，雇主需依法為其按月提繳退休金。

行政院今年推行外專法，以加強延攬及僱用外國專業人才，來台從事專業工作。所謂專業工作，係指符合外國人就業服務法第46條第一項第一款至第六款，如工程師、醫師等需具備專門知識或技術的工作。

勞保局勞工退休金組組長李靜韻指出，外專法推行前，外國人是適用勞基法，受雇在台較難達成舊制請領條件，以致在離台時，恐出現無法請領退休金情況，這次配合外專法實施，讓取得永久居留權的外國人，也能適用勞退新制。

依現行規定，今年2月8日後來台的外國專業人才，凡取得永久居留權者，皆適用勞退新制，雇主需按規定提繳不低於每月薪資百分之6的退休金，存於個人專戶。若外專法施行後到職且適用勞基法的外國人，自到職日或取得永久居留權日期起，適用勞退新制。

2月8日前來台、原本適用勞退舊制的外國人，可選擇沿用舊制或改新制。李靜韻表示，在外專法生效前，外國人已用舊制，新法上路後待在同一公司，年資仍能保留，成就退休條件也能請領退休金。

若外國人選沿用舊制，需在今年8月7日前以書面向雇主表明繼續沿用舊制；適用新制或改用新制的外國人，雇主要在8月22日前完成申報。雇主若未按時申報，按勞退條例第49條規定，會請雇主限期改善，若不改善將罰2萬到10萬不等罰金，按月處罰直到改善為止。

外專法上路至今，李靜韻表示，符合資格外國人共近2,000人，截至7月初約有400人已申報新制，尚有近1,000個單位、1,500多人還未申報，近期已通知雇主申報。人數以教育服務業最多，其次依序為製造業、批發零售業。

外專法今年2月上路，外國專業人才取得永久居留權，適用勞退新制。圖／報系資料照
外專法今年2月上路，外國專業人才取得永久居留權，適用勞退新制。圖／報系資料照
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勞工退休金勞退

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