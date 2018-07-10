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業者宣稱專辦產創轉型基金 國發基金澄清

2018-07-10 14:26中央社 台北10日電

行政院國發基金近日發現民間單位廣發訊息，自稱專辦產業創新轉型基金業務；國發基金官員澄清，並未委託任一民間業者代辦，只要有收費，就不會是國發基金指定或是委辦單位。

國發基金於2016年匡列新台幣1000億元作為產業創新轉型基金，引導民間資金以共同投資方式，協助國內企業進行合併、收購、分割，或是其他有助於企業創新轉型的投資計畫，以促進產業轉型升級。

不過近日中華亞太投資銀行家協進會卻以簡訊、通訊軟體等方式，流傳下列文字：「我專辦行政院國家發展基金會1千億（台幣）資金確實要激發台灣產業創新動能，主動出擊發掘具創新轉型潛力之企業，我們以現金投資您的企業方式幫助您產業升級帶動台灣經濟成長。歡迎好體質產業公司來洽詢投入資金方案」。

此訊息連國發會官員、國發基金同仁都有收到；國發基金官員強調，國發基金所有投資、融資及補助業務皆為免費申請，沒有委託任一民間業者收費代寫計畫書及代辦送件服務，換句話說，只要有收費，絕不會是國發基金指定或是委辦的單位。

國發基金官員也說，這類訊息會產生兩個不良後果，第一，企業會誤認為可以因此保證申請通過，不只產生不必要的誤解，還得多花費用；第二、社會大眾可能認為透過特定管道就能保證通過、拿到資金，會對國發基金的公平性產生質疑。

但其實產業創新轉型基金須經過嚴謹的審查程序，官員說明，第一關是政策評估會，將由該產業相關政府部會代表出席，檢視是否符合政策目的；第二關是投資評估審議會，也是審議過程中最重要的關卡，會找來產官學研等各領域專家，從投資專業角度審視個案；最後再由國發基金管理會綜合上述討論與意見後，做出最終決策。

國發基金官員表示，投資評估審議會是最重要的環節，這階段的審查成員是以外部委員為主、尊重專業，因此沒有人可以打包票哪個申請案一定能夠通過、國發基金本身也沒辦法，不希望外界誤以為透過特定管道就能順利通關。

不過官員也說，實務上，確實會有些公司不熟悉寫計畫書、送件等行政作業，希望尋求專業協助；因此國發基金委由台灣經濟研究院成立產業創新轉型基金諮詢輔導服務專案辦公室，並設置專業輔導團，除了進行政策宣導，也會育成企業、協助申請產業創新轉型基金等行政程序，專業輔導團也將從財務、經營、創業等各領域給予公司專業建議。

國發基金新台幣國家發展基金

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