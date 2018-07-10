赴海外投資遭擋 企業緊急繳清6億退休金

2018-07-10 14:42 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



勞資爭議案件常成社會矚目事件，慣老闆惡名不但可能影響上市櫃，赴海外投資也會卡關。勞動部多年來皆列席經濟部投審會議，就企業是否有違反勞動法規不良紀錄提供意見，曾有企業因職災事故與勞工打官司，為了順利通過海外投資案，趕快跟員工和解；也有知名科技公司為赴大陸投資，一口氣將未足額擔撥的五、六億元退休金繳清。

目前除了企業上市櫃審查案件，證交所及櫃買中心必須請勞動部提供審查意見外，經濟部投審會審查企業赴外投資時，勞動部也會列席審查，提供被審企業各項勞動紀錄。

勞動部表示，赴外投資案企業必須符合的勞動法規與上市櫃相差不多，包括是否有重大勞資爭議事件、依法提撥勞退金、繳交積欠工資墊償及是否發生職災及依法補償等。對於赴大陸投資企業，則特別增加兩項審查，包括是否穩定僱用在台勞工，以及提出未來三年員工聘僱計畫，目的在確保不會將爛攤子留在台灣，成為勞資爭議未爆彈。

違反勞動法規雖非重大惡行，卻可能打亂赴海外投資大事，因小失小，企業為了順利過關，大都迅速改善。據了解，以往就曾發生有企業因為職災事件遭卡，公司原本不想補償職災員工雙方打官司，但投審會審查時被列為職災事件未補償，公司迅速改變態度，立即與員工和解結案。

另外，三年前勞基法修法要求企業必須足額提舊制退休金，去年某企業打算赴陸投資，卻被勞動部發現未足額提撥退休金，公司馬上繳清五、六億元退休金。