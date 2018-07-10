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惡老闆不改善 上市櫃卡關

2018-07-10 14:42聯合晚報 記者陳素玲／台北報導

企業申請上市，證交所及櫃買中心針會函請勞動部提供審查意見，看是否有不當勞動行為，...
企業申請上市，證交所及櫃買中心針會函請勞動部提供審查意見，看是否有不當勞動行為，以保障勞工權益。 圖／聯合報系資料照片
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惡雇主小心申請上市櫃被「卡關」。隨著勞工意識增強，避免企業打壓工會，在勞動部要求下，企業申請上市，除了要審查是否依法提撥勞退金、是否有重大勞資爭議等項目外，去年10月底增列不當勞動行為裁決。最近已經有第一樁申請上市遭不當勞動行為裁罰，因已執行裁決結果且繳清罰款，經勞動部回函證交所說明，該公司可繼續上市審查作業。

據了解，該企業將工會幹部解僱調職，且主管不當介入阻撓工會運作，經勞動部裁決委員會裁決確認解僱調職違法，也被勞動部開罰。

據統計，去年10月底至今，約有30件企業上市櫃申請案請勞動部提供審查意見案，其中只有一件曾被勞動部不當勞動行為裁決違法。

鑑於重大勞資爭議事件耗費社會成本，有損勞工權益，證交所及櫃買中心針對申請上市櫃公司案件，都會函請勞動部提供審查意見，例如近三年是否有重大勞資爭議案件、是否曾有勞基法被處罰或改善、是否召開勞資會議、近三年是否因企業安全衛生設施不良導致重大職災事故，以及是否依法提撥勞工退休金、工資墊償基金及繳交勞保費等，任何不良紀錄都可能讓上市櫃計畫「卡關」。

勞動部表示，政府近幾年大力鼓吹成立企業工會，並增設不當勞動行為裁決機制，避免企業打壓工會幹部，多年來已有不少裁決案例，也是企業是否尊重工會發展重要指標，因此去年底主動建議在企業上市櫃審查項目中，增列不當勞動行為裁決（違反工會法第35條規定），藉此也讓企業更重視工會權益，減少不當勞動行為發生。

勞動部表示，如果申請上市櫃企業曾被裁決委員會裁定不當勞動行為，勞動部將提供企業是否執行裁決結果或改善，例如裁決應對解僱的工會幹部恢復原職原薪，企業若未撤銷解僱或繳交罰款，勞動部都會據實提供審查意見。

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勞動部保費上市公司勞保年金勞基法

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