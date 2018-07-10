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扯！性侵後勒斃女模 法官竟認證「手段並非殘暴」

強颱瑪莉亞來勢洶洶！ 傍晚接觸陸地 東北部首當其衝

台電：核二廠12時起提前降載運轉

2018-07-10 12:13經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

因應瑪莉亞強颱來襲，台電表示，核二廠今（10）日中午起將提前降載運轉。

台電表示，為求謹慎、確保核安，將採取預防性事先降載措施。核二廠今日中午12時起，2部機組將陸續降載至功率35%以下進行運轉。

台電指出，現已完成電廠應變戒備與人力備援等防颱強化作業，颱風期間將再視廠區風速等情況再進一步降載或停機，確保機組運轉安全。

台電說明，後續待颱風影響減小並再次確認設備正常後，將依序安排核二機組回升至滿載運轉，提供全國夏季用電。

台電核二颱風

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