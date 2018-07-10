看壞Q3景氣 年中轉職意願創五年新高

2018-07-10 09:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



yes123求職網今（10）日公布「狗年第3季景氣暨勞動市場趨勢調查」，結果發現針對第3季的景氣展望，企業下修樂觀度，勞工悲觀度上升，且上半年23%企業全面調薪，下半年僅剩一成二。

此外，值得注意的是，此次調查還出現了罕見的「年中轉職潮」，78%上班族想異動，且二成已投履歷，主要原因是現在的工作時間太長。同時，也有高達八成以上的勞工期盼基本工資調漲，但四成企業則憂慮，一旦基本工資再調漲，恐降低徵人意願。

根據調查顯示，有轉職念頭的比例，不但高於前一季的75.9%，更明顯高於去年同期的57.9%，也是五年同期新高，意味著可能出現較少見的「年中轉職潮」。

而在跳槽主因方面，在可複選狀況下，則包括了：「現在工作的薪水太低」（53.1%）、「覺得公司未來沒有發展性」（44.4%）、「想要轉行或創業」（40.2%），以及「對現在的工作沒興趣」（35.2%）、「太久沒有調薪」（24.3%）。

其餘導致勞工想離職的原因，又還有：「工作時間太長」（22.6%）、「擔心所處行業的前景」（21%）、「工作量太大」（17.6%），以及「工作壓力太大」（16.3%）、「與同事、上司相處不融洽」（15.1%）。

下半年重大勞資事件之一，還有「基本工資審議委員會」，將在8月份再次開會，討論明年的法定月薪與時薪。根據yes123求職網調查顯示，若同時考量「物價與收入」，有高達八成八（87.8%）的勞工表示，「支持」明年基本工資的「月薪」再調漲，其中對於「合理月薪」水準：有38.2%認為，至少要2.8萬元；也有30.7%認為，至少要2.5萬元；還有10.5%認為，至少要2.6萬元。

同樣考量「物價與收入」，也有高達八成四（84%）的勞工表示，「支持」明年基本工資的「時薪」再調漲，其中對於「合理時薪」水準：有37.1%認為，至少要170元；也有23.7%認為，至少要160元；還有20.8%認為，至少要150元。

不過假如明年基本工資再度調漲，對於整體職缺「平均起薪」，仍然有73.4%的公司透露，「預估會」跟進調升；只是也有四成（40.4%）的企業坦言，「預估會」因此「降低」貴公司徵才意願。

上述問卷調查是由yes123求職網於2018年6月20日到7月3日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,348份，信心水準為95%，誤差值為正負2.67%。至於企業有效問卷共940份，信心水準為95%，誤差值為正負3.2%。