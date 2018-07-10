英國盼穿台灣環保球衣晉決賽 遠東新備戰

2018-07-10 08:48 中央社 台北10日電



英國在台辦事處發文盛讚台灣環保球衣讓晉級世足賽四強的英格蘭隊穿著舒適。承製球衣的遠東新表示，遠東新比球迷還緊張，所有人員、機台、設計圖早已備妥，就等客戶下單。

英國在台辦事處9日下午在臉書發文表示，英格蘭足球隊上週六（7日）在睽違28年後再次站上世足賽四強地位，除了感謝台灣球迷的熱情支持外，也要感謝台灣紡織技術所提供的強力排汗英格蘭隊球衣，期望英格蘭隊能繼續穿著台灣研發的環保球衣，站上今年世足賽決賽。

遠東新表示，運動服飾品牌大廠耐吉(NIKE)所贊助的球隊有3隊晉級四強，包括克羅埃西亞、英格蘭和法國隊，未來奪冠的機率很高，遠東新緊盯每場比賽的晉級球隊和自家客戶的關係，隨時保持高度警戒。

遠東新指出，先前品牌客戶早在5月到6月時在每個世足賽參賽國均舖貨當地國家的球衣球褲等服飾織品等，並保有一定的庫存量，但隨著比賽接近決賽，品牌客戶會評估球隊晉級機率、服飾和相關織品的市場需求，並在確定某隊奪冠後緊急下單給製造商。

遠東新說，依過去經驗，當預知接到客戶下緊急大單前，遠東新在台灣的紡紗、織布、染整、成衣製造等相關產線的人員、機台、原料、設計圖等必須確保立刻全力運轉上線，完全根據冠軍隊球衣球褲的布料組織設計，從紗到成衣務必在一個月內完成交貨，預計商機可延燒到第3季尾。