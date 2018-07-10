貿易戰攪局 財部沙盤推演

2018-07-10 00:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ／台北報導



財政部統計處指出，美中貿易戰如演變到比較壞的狀況，台灣出口自然無法置身事外。 本報系資料庫 分享 facebook 美中貿易大戰7月開打，對於台灣的衝擊有多大？財政部統計處長蔡美娜指出，7月出口年增率預估在5％到7％之間；但美中貿易大戰如演變到比較壞的狀況，以台灣對出口依存度高，自然無法置身事外。

蔡美娜表示，美中貿易大戰的變數太大，很難預估美中貿易大戰對台灣的衝擊，必須視美中貿易大戰的後續發展到何種程度而定，如果雙方都是理性克制在一定範圍，那就還好，但如果演變到比想像中來得糟，從目前的點擴散到面，影響會比較大。

蔡美娜說，下半年全球景氣穩定擴張，新興商機人工智慧、物聯網、車用電子、高效能運算都會持續帶動出口，且下半年是傳統外銷旺季，不看淡。但必須考慮去年下半年基期較高，從第3季起出口明顯跳升，下半年出口年增率會明顯收縮，到個位數。

蔡美娜分析，下半年出口還有兩個關鍵變數，一是中美貿易摩擦，二是蘋果新機的拉貨效應究竟如何。主計總處預估，第3季出口年增率是3.7％，第4季是1.9％，下半年年增率是2.8％，而低於2％發生的時間點「大約是在冬季」。

蔡美娜說，IHS Markit在6月的最新預測，將今年全球經濟成長率調降0.1個百分點，是近半年來第一次調降，且本來認為今年經濟成長動能會略優於去年，但最新預測卻是和去年持平，顯示全球經濟成長已經逼近高點或是臨界點，所以美中貿易衝突如果往不好的方向發展，勢必拖累全球貿易和成長，而台灣對出口依存度高，自然無法置身事外。

【記者江睿智／台北報導】財政部昨（9）日發布我國海關進出口統計，今年上半年累計進出口分別成長一成，今年下半年能否延續出口成長力道？國際貿易局表示，美中自7月6日起互加徵進口關稅，須密切注意後續情勢發展及關聯影響。