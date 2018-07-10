公司法亮點 吸引外資買股

根據金管會內部分析，公司法修正對上市櫃公司將帶來五項重大變革，包括未來章程授權董事會決議，就可每季發放現金股利，以及增訂減資議案不能以臨時動議突擊等，其中按季發放股利被視為最大亮點之一，有助吸引更多外資投資台股。

除此，修正案並修改股東會召集，及董事候選人提名規定，對上市櫃公司經營權之爭的遊戲規則，也將有重大變化。

立法院在本月6日三讀通過公司法修正案，這次修法對上市櫃公司等公開發行公司有重大影響，包括第一，盈餘分配從一年一次放寬為四次，其中現金股利部分，上市櫃等公發公司，只要在公司章程授權下，提董事會通過即可，讓股利政策更有彈性。

經濟日報提供 分享 facebook 原本政院送立院審查版本，只放寬到一年二次，最後通過是四次，例如原本一年發12元，以後可每季發3元。

金管會官員表示，美國、香港、新加坡等地，都未限制配息一年一次，以後可跟國際接軌，像外資法人就很喜歡每季都有現金回流，被視為這次修法吸引外資法人的亮點之一。

公司法若明年上路，上市櫃公司明年股東會通過修章，最快第2季或第3季財報出來後，就可發放現金股利。

第二，擴大股東會召開前須說明的重要議案範圍，增列減資、停止公開發行、董事競業禁止許可、盈餘轉增資、公積轉增資等五項。

官員表示，依證交法規定，已包含後三項，因此，對上市櫃公司來說，主要新增減資、停止公開發行兩項，可避免以臨時動議突擊減資等議案，頻繁減資，以保障小股東權益。

第三，取消董事會對董事候選名單的實質審查權。以免經營權之爭，公司派「球員兼裁判」，阻擾市場派提名候選人。

官員表示，這項修正後，金管會接著才能推動董監選舉提名制，規劃從2021年起，要求上市櫃公司董監選舉須採提名制，以落實股東行動主義。

第四，持股三個月以上的過半股東，可自行召開股東會，以避免經營權之爭，董事會拒開股東會；公司派同時也將面臨挑戰。這就是備受議論的「大同條款」，金管會已說明，公發公司公開收購且持股過半時，公司法與證交法適用可二擇一。

第五，擴大認股權證等員工獎酬工具發放對象，從現行控制公司對從屬公司員工單向發放，擴大到控制與從屬公司間的雙向發放，有助企業攬才。