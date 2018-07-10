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公司法仍有改進空間

2018-07-10 01:40經濟日報 王文宇

公司法修訂終於通過。本次修訂先由民間團隊提出初稿，理想性高；再由主管機關研擬條文，力求穩健；過程中企業界及立委也集思廣益，可謂官民合作典範。但各方對關鍵條文意見分歧、仁智互見，以下評析其中五條。

第一是增訂SOGO條款，規定登記事項違反刑法偽造文書印文罪章，經裁判確定後撤銷或廢止其登記。本條旨在保護股東，從過往個案來看，或具匡正功能（但本條又不溯及既往）。然而公司涉及多方關係人，保障股東方式因案而異，統一法效可能適以害之。再者本規定雖可提高文書真實性，但民刑案件性質不同，強將行政登記、民事判決與刑事判決一爐共治，爭端解決更趨複雜。

第二是新增「大同條款」，規定股東得自行召集臨時會。傳統多由董事會召集，但可能陷入僵局而相應不理，為求平衡宜允許自行召集，他國也有類似立法。本條規定持股總數過半，持股期間三個月（而非更長）以排除短線，尚稱合理。有認為應規定主管機關事先審查，但政治力介入進退失據，實例也驗證此理，並不適當。如公發公司公開收購持股過半，得於證交法規定（請求董事會召集）與本條規定（股東自行召集）二者擇一適用，乃合理解釋。

第三是新增資訊透明條款。近年各國先後通過類似條款，反映國際洗錢防制壓力，我國亦然。應注意者，資訊透明的典範是英國，本意為保障交易安全，洗錢防制乃後話。但移植此制並非易事，一方面須規範實質受益人、申報範圍與公開方式；另方面宜規範資訊正確性，並課罰則確保執行。有些國家引進此制卻無罰則，恐成具文。因此日本最近方研擬相關議題，態度審慎。

本條規定公司每年以電子方式申報關係人與10%大股東資料。申報資料至政府平台，僅供防制洗錢之用卻不對外公開，有違公司法保障交易安全之旨。其次未納入實質受益人概念，使公司得藉股權調整隱匿最終控制人，為重大缺漏。再者適用對象為69萬家中小型公司，是否遵循不無疑問？畢竟台灣洗錢未必猖獗，但避稅脫法的借名交易卻頗盛行，司法判決也多縱容。加上公司法管制多但執行少，中小企業多感公權力於我何有哉。總之如何確保申報資訊真實，並兼顧洗錢防制與交易安全，乃最大挑戰。

第四是董事文件查閱權，原訂於行政院版本但遭立院刪除，得而復失。依各國立法，董事只要有正當理由，均有權查閱公司相關帳冊，畢竟他們須對經營成敗負最終責任。誠然各國董事提名投票制度不盡相同，我國公司較易出現市場派董事，同室操戈機率高。此外還有陸資董事疑慮甚至秘密外洩風險，或可體諒。但追根究柢，如公司動輒以異常理由拒絕查閱，公司治理品質恐難提升。

第五是應刪卻未刪的法人董事規定。自然人董事得集思廣益且責任明確，符合公司治理與世界趨勢，似無反對理由。為何反彈激烈？主因是企業得透過隨時改派法人董事掌控經營，這對優質公司只是方便，但劣質公司卻得以之鞏固經營，萬年執政。刪除本條宜有配套規定，如針對董事違法行為提供及時救濟，以消除疑慮。

本條無法刪除其實也與政府心態有關。我國公營企業也高度仰賴此制，選任菁英賢達擔任法人代表董事而非個人董事，乍看是為了維護國家投資利益，實則是為了延續過時的治理制度，明顯背離OECD等準則，難怪績效不彰。未來政府應帶頭改革，方能上行下效。

整體而言，本次修法內容大抵合理可行，難能可貴。然而以上關鍵條文在立法、解釋與執行面仍有改進餘地，期望各界攜手合作、再接再厲。(作者是台灣大學法律學院教授)

洗錢防制股東公司法

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