連20紅 6月出口超預期

2018-07-10 00:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ／台北報導



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財政部昨（9）日公布進出口統計，6月出口282.5億美元，創歷年同月新高，年增9.4％，出口熱度不減，表現超乎預期，剔除今年2月春節因素後，已連20紅。

展望未來，財政部統計處長蔡美娜表示，因全球景氣持續擴張、科技創新運用創造新商機，以及國際原物料價格上揚三大關鍵因素，可望抵消智慧手機成長減緩的疑慮，持續挹注我國外銷動能，下半年出口不看淡，預期7月出口年增率約在5~7%之間。

至於中美貿易摩擦，以及蘋果新機的拉貨熱度，是下半年出口的兩大關鍵變數。

財政部統計，上半年出口規模達1,638.3億美元，年增10.9％，創歷年同期最高。在亞洲四小龍排名第二，僅次於新加坡的12.3％，並領先多數國家如日本、香港、美國和韓國。

經濟日報提供 分享 facebook 第2季出口840.9億美元，創歷年單季次高，不僅連八季正成長，第2季出口年增11.2％，也創下連七季雙位數正成長。

有關6月出口，蔡美娜以「熱度不減、超乎預期」形容。她表示，6月逢端午連假，工作天數較去年同月減少三天，但受惠於國際原油及基本金屬價格上漲，及更重要的是近期雖有美中貿易紛爭干擾，但全球景氣仍未偏離復甦軌道，年增率還是來到9.4％。

值得注意的是，在主要出口貨品中，動能出現轉變，明顯集中於傳產貨品，電子零組件則稍停頓了下來。

蔡美娜指出，傳產貨品和國際原物料行情高度連結，加上目前供需結構健康，表現相當亮眼。其中礦產品受國際油價飆漲，增幅逼近五成最多，塑化產品成長二成二，基本金屬增幅二成三。機械因智慧製造趨勢隨景氣升溫更加明顯，中國加緊投資半導體產業，自動化需求維持強勁，及美國製造業回流力道升溫，表現相當強勢，年增率18.1％。

然而，長期以來扮演台灣出口主要動能的電子零組件隨積體電路出口熱度暫歇，略減1.7％，若剔除春節因素，為2016年6月以來首度負成長，表現黯然失色。

即使如此，蔡美娜認為，下半年是外銷出口旺季，對照電子零組件進口6月年增率11.3％，連續26個月正成長，顯示廠商積極備料中。