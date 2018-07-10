颱風有安全疑慮 勞工可行使退避權不出勤

強颱瑪麗亞進逼台灣，颱風假與勞工權益獲關注，北市勞動局昨天下午舉行記者會說明。 記者張世杰／攝影 分享 facebook

強颱瑪莉亞進逼，各縣市可能放颱風假，勞工權益獲關注。北市勞動局昨天表示，颱風期間若勞工擔心出勤恐有危害生命安全之虞，可行使「退避權」，選擇不出勤，雇主也能不支付工資。

颱風期間叫外賣，讓外送人員險象環生，颱風期間要不要叫速食、披薩等外賣，在網路曾引發論戰。儘管勞動局重申有颱風退避權，但勞雇各有不同心聲。

勞工：誰敢行使？ 怕被貼上「不聽話」標籤

「誰敢行使退避權？」許多服務業勞工說，萬一行使颱風退避權不出勤，未來恐被貼上「不聽話」標籤，退避權根本是看得到、用不到。也有雇主質疑，到底什麼情況下行使退避權才算合理，勞動局講得不清不楚，擔憂就算給加班費，也沒人來上班，到時怎麼辦？

台北市勞動局昨天表示，勞工可向雇主說明後，行使退避權不出勤，自行停止工作退避到安全場所，雇主可不給付這段時間的工資；雇主不得強迫勞工出勤，若要勞工出勤，必須徵得勞工同意。 颱風瑪莉亞逼近台灣，北市河濱水門昨晚起「只出不進」。 圖／台北市水利處提供 分享 facebook

台北市勞動局主秘劉家鴻說，勞工不宜濫用退避權，雇主也能放寬安全之虞的認定標準，並建議考量勞工辛苦出勤，雇主應該加發津貼。

雙北不少通勤民眾，勞動局表示，依中央規定，勞工的工作地、居住地區或正常上下班所經過的地區，該轄區首長宣布停班停課，勞工又未出勤時，雇主不能視為曠工、遲到，或要求勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解雇。勞動局舉例，若勞工居住於桃園，工作地卻在北市，上班途經新北，「只要其中一縣市宣布停止上班，即適用該規定」。

停課日勞工請假 雇主不能拒絕不能當缺勤

若縣市宣布高中以下學校停課，勞動局指出，當天需上班的勞工，當家庭成員有照顧需求時，可依「性別工作平等法」請家庭照顧假，請假日數併入事假計算，雇主不能拒絕，也不能視為缺勤；若影響勞工全勤獎金、考績或不利處分，違者可處2萬至30萬罰款。