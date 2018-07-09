6月出口連20紅 上半年亞洲四小龍排名第二

2018-07-09 22:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



6月出口282.5億美元，創歷年同月新高，年增9.4％，剔除今年2月春節因素後，連20紅。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

財政部9日公布進出口統計，出口熱度依然不減，超乎預期，6月出口282.5億美元，創歷年同月新高，年增9.4％，剔除今年2月春節因素後，連20紅。

累計上半年出口規模達1,638.3億美元，年增10.9％，更創歷年同期最高。在亞洲四小龍排名第二，僅次於新加坡的12.3％，並領先多數國家如日本、香港、美國和韓國。

財政部統計處長蔡美娜分析，上半年出口熱，主要是反映三大關鍵因素：全球景氣持續擴張、科技創新運用創造新商機，及國際原物料價格上漲。

第2季出口840.9億美元，創歷年單季次高，不僅連8季正成長，第2季出口年增11.2％，也創下連7季雙位數正成長。

有關6月出口，蔡美娜以「熱度依然不減、超乎預期」形容。她表示，6月雖適逢端午連假，導致工作天數較去年同月減少三天，但受惠於國際原油及基本金屬價格上漲，及更重要的是近期雖有美中貿易紛爭干擾，但全球景氣到目前為止，尚未偏離復甦軌道，年增率還是來到9.4％。

值得注意的是，在主要出口貨品中，動能出現轉變，明顯集中於傳產貨品，電子零組件則稍稍停頓了下來。

蔡美娜指出，傳產貨品和國際原物料行情高度連結，加上目前供需結構健康，所以表現相當亮眼。其中礦產品受國際油價飆漲，增幅逼近五成最多，塑化產品成長二成二，基本金屬增幅二成三。機械因智慧製造趨勢隨景氣升溫更加明顯，中國加緊投資半導體產業，自動化需求維持強勁，及美國製造業回流力道升溫，表現相當強勢，年增率18.1％。

然而，長期以來扮演台灣出口主要動能的電子零組件隨積體電路出口熱度暫歇，略減1.7％，若剔除春節因素，為2016年6月以來首度負成長，表現「黯然失色」。

蔡美娜研判主要因素有二，一是去年此時，蘋果iPhone手機已提前啟動拉貨潮，基期偏高，但今年手機市場已逐漸步入「高原期」，成長緩慢，新機拉貨效應平緩；二是市場對虛擬貨幣需求轉趨保守。

但即使如此，蔡美娜解讀，下半年是外銷出口旺季，對照電子零組件進口6月年增率11.3％，連續26個月正成長，顯示廠商積極備料中，這個月電子零組件轉弱，只是「單月下滑」、「不需要太過擔心」。

6月對主要市場出口全面成長，其中對日本出口20.9億美元，創歷年單月新高，表現最亮麗，對歐洲出口增幅也有二成次之。以上半年來說，對大陸及香港、美國、日本出口規模，皆創歷年同期新高。