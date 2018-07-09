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美中貿易戰對台的衝擊 財政部這麼說

2018-07-09 22:12經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

美中貿易大戰7月開打，對於台灣的衝擊有多大？財政部統計處長蔡美娜今（9）日指出，7月出口年增率預估在5％到7％之間；但美中貿易大戰如演變到比較壞的狀況，以台灣對出口依存度高，自然無法置身事外。

蔡美娜表示，美中貿易大戰的變數太大，很難預估美中貿易大戰對台灣的衝擊，必須視美中貿易大戰的後續發展到何種程度而定，如果雙方都是理性克制在一定範圍，那就還好，但如果演變到比想像中來得糟，從目前的點擴散到面，影響會比較大。

蔡美娜說，下半年全球景氣穩定擴張，新興商機人工智慧、物聯網車用電子、高效能運算都會持續帶動出口，且下半年是傳統外銷旺季，不看淡。但必須考慮去年下半年基期較高，從第3季起出口明顯跳升，下半年出口年增率會明顯收縮，到個位數。

另外，蔡美娜分析，下半年出口還有兩個關鍵變數，一是中美貿易摩擦，二是蘋果新機的拉貨效應究竟如何。主計總處預估，第3季出口年增率是3.7％，第4季是1.9％，下半年的年增率是2.8％，而出口月年增率低於2％發生的時間點「大約是在冬季」。

美中貿易大戰7月正式開打，蔡美娜表示，第一階段美方已公布的對中國大陸或者是中國大陸對美方提高關稅的清單，對台灣「衝擊有限」，因此，7月出口年增率預估在5％到7％之間。

但蔡美娜也說，IHS　Markit在6月的最新預測，將今年全球經濟成長率調降0.1個百分點，是近半年來第一次調降，且本來認為今年經濟成長動能會略優於去年，但最新預測卻是和去年持平，顯示全球經濟成長已經逼近高點或是臨界點，所以美中貿易衝突如果往不好的方向發展，勢必拖累全球貿易和成長，而台灣對出口依存度高，自然無法置身事外。

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