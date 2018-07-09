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6月出口不淡 優於預期

2018-07-09 23:09聯合報 記者沈婉玉／台北報導

財政部昨天公布，我國六月出口二八二點五億元，創歷年同期新高，年增百分之九點四。圖...
財政部昨天公布，我國六月出口二八二點五億元，創歷年同期新高，年增百分之九點四。圖為高雄港。 圖／聯合報系資料照片
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受惠於國際原油及基本金屬價格上漲效應，財政部昨天表示，六月出口雖受到貿易紛爭干擾，但全球景氣沒有偏離復甦軌道。因此，今年六月雖適逢端午連假，導致工作天數較去年少三天，但「熱度不減，表現優於預期」。

財政部昨天公布，我國六月出口二八二點五億元，創歷年同期新高，年增百分之九點四；若扣除春節因素，為連廿個月正成長。累計上半年出口一六三八點三億美元，年增百分之十點九，創新高。

展望未來，財政部統計處長蔡美娜表示，因全球景氣持續擴張、科技創新運用創造新商機，及國際原物料價格上揚三大關鍵因素，可望抵消智慧手機成長減緩疑慮，持續挹注我國外銷動能，下半年出口不看淡，預期七月出口年增率約在百分之五至七之間。

不過，受到基期影響，蔡美娜指出，下半年年增率會漸次縮小，年增率低於百分之二，「大約會是在冬季」。

至於中美貿易摩擦，以及蘋果新機的拉貨熱度，是下半年出口的兩大關鍵變數。

蔡美娜指出，中美貿易摩擦變數太大，影響程度到現在還難講，如果都是理性克制在一定範圍，那就還好；但如果後續演變比想像中糟，從目前的點擴散到面，影響就會比較大。

她說，主計總處目前沒有預測到美中貿易會演變到失控的狀態，若發現全球貿易有新變化，會在八月時公布調整後的結果。

主要出口貨品中，蔡美娜表示，受國際原油價格飆漲影響，帶動塑化產品出口成長逾二成，礦產品出口更成長近五成，表現最為亮眼；基本金屬價格上揚，加上中國大陸加緊投資半導體產業，以及美國製造業回流等因素，帶動基本金屬及製品、機械產品出口成長，年增率約二成上下。

長期以來扮演台灣出口主要引擎的電子零組件，六月出口年減百分之一點七，若剔除春節因素後，為一○五年六月以來首度負成長，表現「黯然失色」。

「應該只是單月下滑現象，」蔡美娜表示，去年此時蘋果iPhone手機已啟動拉貨潮，基期偏高，但今年手機市場已逐漸步入「高原期」，新機拉貨效應平緩，此外市場對虛擬貨幣需求也降低，導致電子零組件出口表現相對疲弱。

但她認為，進入下半年電子零組件出口旺季，電子零組件進口年增率連廿六個月正成長，顯示廠商積極備料當中，不用太過擔心。

在主要出口地區，六月對主要國家與地區出口全面成長，其中對日本出口創歷年單月新高，表現最佳，對歐洲出口也有二成以上增幅。若以上半年而言，對大陸及香港、美國、日本出口規模，皆創歷年同期新高。

春節半導體

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