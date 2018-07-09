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推動產業創新轉型 國發基金攜手台經院

2018-07-09 21:09經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

促進產業創新轉型，國發基金找上台經院幫忙，近期成立的產業創新轉型基金諮詢輔導服務專案辦公室扛下五大任務，並預計於7月底舉辦啟動儀式，未來將優先鎖定5+2產業，扮演伯樂協助更多企業轉型升級。

國發基金委由台經院成立專案辦公室、設置輔導團，並且賦予產業研究、對外宣傳、發掘案源、事前育成及事後輔導等五大任務，也找來財務、法律、創投、併購及經營管理等專業團隊作為後盾。

國發基金官員指出，輔導團熟悉產業生態、了解市場脈動後，就能給予企業更為具體與實際的建議，台經院過去在產業研究、經營管理等領域著力甚深，相信可以勝任這項重責。

此外，台經院也能從先前累積的資料庫中，分析哪些屬於高成長、遇到瓶頸的企業，主動尋找具有潛力的公司，並透過積極參與產業座談會了解實況，一方面對外宣導計畫，讓更多企業善用政策資源，同時也能藉此發掘案源。

台經院產業發展處處長周霞麗表示，根據統計，目前國內每四家中小企業就有一家是超過20年的老字號，更有研究報告指出，其中超過五成家族企業，正面臨接班斷層問題。

周霞麗說，這些企業並非經營不佳，但包袱確實比較重，可能需要更多的創新動能，尤其現今全球情勢瞬息萬變，江山代有才人出，過去台灣自豪的產業，如果不加快腳步轉型升級，恐怕將面臨被市場淘汰的命運。

她指出，政府祭出許多政策扶植產業，但若沒被發掘，資源擱在那邊也很可惜；如今化被動為主動，協助已有根基、仍須轉型的企業走得更久，未來將優先鎖定政府力推的5+2產業，若有適合的企業，輔導團也會盡力協助。

國發基金官員表示，台經院輔導團也將負責事前育成與事後輔導，除了在投資前協助企業進行經營、技術項目的調整，投資後仍會持續追蹤協助，提高轉型升級的成功機會。

台經院國發基金創投

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