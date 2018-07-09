市場派奪權 走《公司法》門檻較低且簡單

2018-07-09 20:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



公司法修正案已三讀通過「大同條款」，然而持有過半股份的股東如何召集股東臨時會？經濟部表示，不是走公開收購程序、持股過半的股東，只能適用《公司法》，持股3個月即可以自行召集股東臨時會。只有走公開收購程序且收購過半的股東，才能《公司法》或《證交法》「二擇一」。

據分析，《公司法》第173條之1明定，只要持股3個月、持股過半股東可自行召開臨時股東會，不管如何取得股份，惟一的條件就是持股須超過3個月。因召開臨時股東會門檻較低，程序較簡便，未來市場派要奪權，恐全面改循《公司法》第173條之1途徑。

熟悉《公司法》人士分析，股數過半的股東，若要循《證交法》第43條之5，惟一的優點是未有持股期間限制，除非迅速完成公開收購、取得過半股數，為很快地（短於3個月內）拿下經營權，才可能會循《證交法》第43條之5，不過此可能性不大。

經濟部昨日也說明，《公司法》第173條之1與《證交法》第43條之5，沒有打架的問題，只是規範對象與要件不同。《證交法》第43條之5規定的是公開收購、取得股數過半的股東，但不限持股時間，可請求董事會召開臨時股東會，董事會15天之內不開，可請求主管機關（經濟部）許可，召開臨時股東會。

經濟部官員指出，採公開收購有很嚴謹程序，且通常須以高於市價方式取得股權，若不是走公開收購程序、持股過半的股東，只能適用《公司法》。只有採公開收購、過半數股東才可以循《公司法》第173條之1、或是《證交法》第43條之5，二擇一。

儘管如此，在《公司法》修法後，因《公司法》第173條之1的規定，簡單明瞭，持股過半股東召開臨時股東會門檻較低，僅有持股3個月之限制，此期限未必會長於公開收購，因此預期《公司法》第173條之1會取代《證交法》第43條之5的適用。