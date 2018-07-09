配電強韌計畫二度報告 沈榮津要求導入AI

2018-07-09 20:51 中央社 台北9日電



經濟部長沈榮津。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影 分享 facebook

台電今天向經濟部長沈榮津報告配電強韌計畫，經濟部要求再補強內容；沈榮津指示台電在計畫中導入人工智慧，並將停跳電數據分析拉長至20年，預計7月下旬再向經濟部報告。

今年自入夏以來，全台跳停電事故頻傳，讓缺電疑慮頻頻浮上檯面，為讓供電系統更穩定，沈榮津5月指示台電檢討線路汰舊換新與檢修強化工作，同時要求台電提出5年配電系統強韌計畫，規劃從今年開始執行至2022年。

台電曾在5月底向經濟部提出報告，但遭經濟部退回，今天是台電第二次向經濟部報告配電強韌計畫。

台電表示，經濟部已初步同意5年配電計畫中，對於電纜、接頭、開關與變壓器等改善項目，但要求重新評估導入人工智慧（AI）自動隔離故障，並將停跳電事故的數據分析從3年拉高至20年。

在導入人工智慧方面，沈榮津指示台電評估導入AI新科技，由AI輔助判斷停跳電的故障位置，自動隔離出故障據點，讓沒故障的點可自行迅速復電，故障點則由台電派員搶修，減少停跳電影響戶數。

至於數據分析部分，沈榮津認為，台電提出的3年數據分析中，只有42次停跳電事故，對於事故肇因解析與改善計畫，數據資料稍嫌不足，為讓數據分析更精準，沈榮津要求台電重新撈出近20年的事故進行分析，提高資料分析的準確度。