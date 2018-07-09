英國讚台灣環保球衣 遠東新：布料技術更強大

2018-07-09 20:24 中央社 台北9日電



英國在台辦事處大讚台灣紡織技術「讚」，承製球衣的遠東新說，除了世界盃，全美國的美式足球隊員、以及職籃NBA一半球隊的球衣，也都使用遠東新的布料。 美聯社 分享 facebook

英格蘭隊穿著台灣製的球衣晉級世足四強，讓英國在台辦事處大讚台灣紡織技術「讚」，承製球衣的遠東新說，除了世界盃，全美國的美式足球隊員、以及職籃NBA一半球隊的球衣，也都使用遠東新的布料。

英國在台辦事處今天在臉書發文表示，台灣紡織和製鞋技術國際聞名，英格蘭球隊穿的強力排汗球衣，就是以台灣紡織技術製成，而除了英格蘭隊，本屆世足賽還有十幾個國家代表隊也都使用台灣紡織相關科技產品，期望英格蘭隊繼續穿著台灣的環保球衣，踢進決賽。

遠東新表示，一件環保球衣約使用7到8個回收寶特瓶重新製造而成，今年大客戶耐吉(NIKE)贊助10個世足賽的國家隊，每一隊的球衣、球褲的布料組織設計繁簡不一，但會讓球員穿著舒適、輕量，並強調排汗效果。

遠東新說，今年的球衣更進化，布料更輕、更有彈性，也更禁得起球員的拉扯，在紡織技術上，則利用提花技術在同一塊布料上織出不同的組織設計，形成不同的散熱效果，例如需要快速散熱區的孔洞稍微大一點，加速排除汗水和熱氣，保持乾燥舒適。

遠東新董事長徐旭東曾透露，遠東新正在為2020年東京奧運部分運動項目的運動員衣服布料打樣中。

遠東新紡織總部總經理胡正隆透露，遠東新除了提供大客戶NIKE所贊助的足球隊衣服外，全美國的美式足球隊員所穿的球衣，甚至連美國職籃NBA有一半的球隊球衣，也都是來自遠東新的布料。