鬆綁「七休一」 勞部新增九行業

2018-07-09 18:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



今年勞動基準法新制「指定第36條第四項行業」中，訂定12個行業在4項特殊型態下，勞工休假得不受「七休一」彈性調整，勞動部因應部分行業有例假彈性調整需求，9日預告修正草案，增列新聞出版業等9個行業也予以鬆綁七休一。

依現行勞基法規定，共有12個行業能在遇上「時間特殊」、「地點特殊」、「性質特殊」、「狀況特殊」等4個特殊情形時，免受七休一限制，最多能連上12天班。因考量媒體業等行業，也有鬆綁七休一需求，勞動部近期對此進行討論，今天預告修正草案。

修正案中，「性質特殊」增列海運承攬運輸業、海洋水運業，讓勞工於國外、船艦、航空器、闈場或歲修執行職務。新聞出版業、雜誌（含期刊）出版業、廣播電視業，在國外執行採訪職務時得鬆綁。

另船務代理業、陸上運輸設施經營業之貨櫃集散站經營，以及水上運輸補助業，則是在天候、海象或船舶貨運作業時適用。屠宰業則是「狀況特殊」，因應動物防疫措施及畜禽產銷調節，予以鬆綁七休一。

新規定何時上路，勞動部目前還未有明確時間表。勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，今天發出預告後，近10天會再彙整各方意見，若沒有太大的反對意見，經法規會討論後再按程序公告實行時間。