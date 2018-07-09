出口亮麗 Q2經濟成長率保3更穩固

2018-07-09 19:08 中央社 台北9日電



財政部今天公布最新進出口統計，第2季出口840.9億美元，創下歷年單季次高，較主計總處預測值多了6.5億美元，讓第2季經濟成長率「保3」的機率更加穩固。

主計總處5月底發布最新經濟預測，估2018年經濟成長率為2.6%，且上半年成長力道優於下半年，尤以第2季經濟成長力道最強勁，預測值為3.08%，第3、4季則因去年同期基期較高，經濟成長率逐季走低。

據主計總處預估，今年第2季出口總值為834.4億美元，而財政部今天下午公布第2季出口實際值為840.9億美元，多了超過6億美元，顯見外需表現強勁。

主計總處官員表示，第2季出口優於預期，內需方面，4、5月的民間消費也維持一定熱度；就目前掌握到的資料來看，並沒有會把經濟往下拉的顯著因素，雖然第2季經濟成長率概估值仍得待6月相關資料都出爐後再做彙整，目前來看，第2季經濟成長率的預測值3.08%要達標，沒有太大問題。

不過，主計總處官員提醒，先前國內預測機構進行經濟預測時，雖有把美中貿易戰列為不確定風險，但多抱持觀望態度、沒有著墨太多，如今美中貿易已展開關稅戰，不再停留於雙方喊話的局面，很可能對於全球貿易情勢產生衝擊，台灣必須審慎關注，以免遭到波及。