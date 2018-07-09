世足賽好夯 運彩上調銷售目標至60億元

2018-07-09 16:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



2018俄羅斯世足賽在7月8日出爐四強球隊，台灣運彩世足銷售累計至八強淘汰賽結束達48億元，預期二場四強賽、一場季軍賽，及一場冠軍賽，有機會帶來10億元銷售，總銷售可望上看60億元，較先前預測50億元要高。 歐新社 分享 facebook

台灣運動彩券公司今（9）日表示，2018俄羅斯世足賽在7月8日出爐四強球隊，台灣運彩世足銷售累計至八強淘汰賽結束達48億元，預期二場四強賽、一場季軍賽，及一場冠軍賽，有機會帶來10億元銷售，總銷售可望上看60億元，較先前預測50億元要高。

台灣運彩表示，四場八強淘汰賽，運彩平均銷售2.45億元，以7月6日法國對烏拉圭銷售2.9億元最高；7月7日瑞典對英格蘭銷售2.5億次之；7月7日巴西對比利時，以及7月8日俄羅斯對克羅埃西亞均為2.2億元。

2018世足四強賽台灣運彩已開售，7月11日(三)凌晨2點，由比利時對戰法國，不讓分賠率比利時勝2.65倍、法國勝2.10倍、和局3.20倍；7月12日(四)凌晨2點英格蘭與克羅埃西亞對決，不讓分英格蘭勝1.80倍、克羅埃西亞勝3.40倍、和局3.20倍。

隨著冠軍出爐時間倒數，台灣運彩提供的特別項目玩法中的各選項也隨之更為明確，消費者有機會能從較少的選項中精準地進行預測，以「2018世界盃冠軍」目前賠率依序是法國2.35倍、比利時3.00倍、英格蘭3.00倍、克羅埃西亞4.00倍。

「金手套獎得主」由法國門將洛里斯賠率2.60倍、比利時門將庫爾圖瓦、英格蘭門將皮克福德以及克羅埃西亞門將蘇巴西奇賠率同為3.00倍。