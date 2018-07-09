6月出口282.5億美元創同月新高 年增9.4％

2018-07-09 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



財政部統計處公布，6月出口282.5億美元，創歷年同月新高，年增9.4%，排除2月春節因素後，出口為連續20個月正成長。6月進口230.4億美元，年增15.4％。累計今年1至6月出口規模為歷年同期最高，年增10.9%；進口增10.8%。

財政部表示，6月出口主要受因全球經濟穩定擴張，新興科技應用與原物料漲價效益延續，以及去年國際品牌高階手機拉貨潮提前啟動之交互影響。

在主要出口貨品方面，財政部指出，6月出口主要貨品多呈升勢，其中礦產品因國際油價漲勢凌厲，出口增幅近5成最多，塑化產品亦增22.0%，基本金屬及其製品、機械因鋼價居高及海外投資積極，各增23.4%、18.1%，惟電子零組件隨積體電路出口熱度暫歇，略減1.7%；累計1至6月以礦塑化製品、基本金屬及其製品、機械增逾1成5最多。

6月對主要市場出口全面揚升，以對日本出口規模創單月新高、年增21.3%表現最亮麗，對歐洲增幅20.0%次之，對中國大陸與香港出口值為歷年同月最高，增10.1%，對東協及美國各增5.5%、5.4%。累計1至6月對日本、中國大陸與香港、美國出口規模為歷年同期最高，分別增14.9%、14.2%及8.1%。

展望未來，財政部表示，今年全球景氣及貿易仍處在復甦軌道，加以人工智慧、物聯網、車用電子、高效能運算等新興商機以及電競風潮蔓延，可望抵消智慧手機成長減緩之疑慮，持續挹注我國外銷動能，惟隨比較基期墊高，下半年出口增速將明顯趨於收縮，另須注意貿易衝突擴散、匯率波動及全球製造業競爭加劇、中國大陸供應鏈在地化等不確定風險。