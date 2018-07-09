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年改殷鑑不遠 更多人認同要為老年生活做好準備

2018-07-09 15:52聯合報 記者孫中英╱即時報導

蔡政府的軍公教年改7月起上路，遭波及的軍教公同胞一片哀號，此舉也可能刺激其他民眾須更努力做好退休準備。根據康健人壽母公司、美國信諾保險集團公布的「2018年360°康健指數」調查結果，發現台灣與全球其他國家受訪者中，「有更多人意識到」須為老年生活做好準備。

信諾集團自2014年開始進行「360°康健指數」調查，探討民眾「身體、家庭、社交、財務、工作」等5大健康面向健康和幸福狀態的自我感受。今年調查範圍為歷年之最，涵蓋全球共23個國家地區，包括台灣在內。

信諾保險集團國際市場總裁石湛森 (Jason Sadler)表示，本次調查發現，因為希望在退休後保持活躍生活，全球有一半受訪者都表示，自己會為老年生活做更充分準備。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴 (Tim Shields)指出，在台灣，因應人口老化，須為退休生活做好準備的意識已提高，約半數受訪者認為，自己年老時，應有充分的財務準備。不過，本次調查也發現，全球許多受訪者都認為，「單靠保險，已無法滿足退休生活所需」，可能還要靠存款支應。

康健人壽表示，今年全球整體康健指數略為下滑，從62.3分減為61.2分(滿分為100分)，下滑較明顯的市場有「印度 (70.4分)、印尼 (61分)、泰國 (61.3分)、土耳其 (57.3分)、香港 (56.8分)、南韓 (51.7分)」等。台灣整體康健指數也下滑，自57.3分跌至57.2分，在全球23個受訪市場排倒數第3，「僅高於香港以及南韓」。中國大陸整體康健指數達63.7分排全球第6。

除財務準備外，針對康健指數其他面向，調查發現，絕大多數受訪者「深受壓力」所苦，86%全球受訪者都表示自己感受到壓力，台灣人「壓力狀況」也不輕、高達94%台灣受訪者都說自己有壓力，南韓則是本次調查中「壓力最大國家」，有97%南韓受訪者都說感到有壓力。

康健人壽表示，約13%的台灣受訪者表示，自己無法管理壓力。調查發現，18至34歲的千禧世代所承受壓力，較其他年齡層來得更大、也更加無法處理自身壓力。

康健人壽調查發現，台灣與全球其他國家受訪者中，有更多人意識到需要為老年生活做好準...
康健人壽調查發現，台灣與全球其他國家受訪者中，有更多人意識到需要為老年生活做好準備。圖／康健人壽提供
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