親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

緬甸異議詩人：「用命寫詩」的時代悲歌

路徑北修了！瑪莉亞可能不是西北颱

台經院7月底啟動專案辦公室 助產業創新轉型

2018-07-09 12:42中央社 台北9日電

為促進國內產業轉型升級，國發基金找盟友助陣，台經院將於7月底啟動產業創新轉型基金諮詢輔導服務專案辦公室，接下5大任務，在產業研究、諮商輔導上給予企業強力後援。

國發基金於2016年匡列新台幣1000億元作為產業創新轉型基金，引導民間資金以共同投資方式，協助國內企業進行合併、收購、分割，或是其他有助於企業創新轉型的投資計畫，以促進產業轉型升級。

國發基金官員表示，產業轉型升級可能要做市場研究、投資新的設備，不只需要長時間籌備，風險也相當高，但若能成功轉型，便可有效提升競爭力；國發基金為了給予有意轉型的企業更多助力，委由台經院成立產業創新轉型基金諮詢輔導服務專案辦公室，並設置專業輔導團，給予企業專業角度的建議。

國發基金賦予台經院產業創新轉型基金專案辦公室5大任務，首先就是進行產業研究，當輔導團熟悉產業、了解未來市場脈動後，就能給予企業界更具戰略性的建議，且尋找具有轉型潛力的公司，若這些公司需要資金等資源協助，便可第一時間出動。

其次，為了讓企業界瞭解並善用政策工具，專案辦公室須對企業界進行投資說明宣導，讓有意轉型升級的企業前來洽詢申請。

國發基金官員表示，過去國發基金多半是被動接受企業申請，日後希望可以化被動為主動，因此將「發掘案源」交給專案辦公室作為第3項任務；國發基金也預計組成小組與專案辦公室「分進合擊」，積極參與各個產業座談會了解產業實況，並在各場合主動認識、拜會廠商，宣導政策並尋訪案源。

官員也說，很多公司雖然技術具有優勢，但對經營或是財務規劃不甚在行，因此國發基金委請台經院組成專業輔導團，據他了解，台經院已經找來具備創業、投資、企業經營、會計、法律界的專業人士，堪稱「夢幻團隊」。

台經院的專業輔導團將擔起「事前育成」、「事後輔導」的任務，國發基金官員表示，除了在投資前協助企業做各種經營、技術項目的調整，投資後，專業輔導團仍會持續協助，讓企業得以成功轉型升級。

台經院產業創新轉型基金諮詢輔導服務專案辦公室預計於7月31日舉行啟動儀式，現階段已開始進行基本研究以及廠商拜會。

國發基金台經院新台幣

相關新聞

台幣、人民幣雙貶 電子外銷接單給力

2018-07-09 01:20

名家觀點／企業社會責任的種子

2018-07-09 00:58

本周指標／美6月CPI估增2.9%

2018-07-09 00:09

美中貿易戰 楊應超：提防系統性風險

2018-07-09 00:05

美中開戰 國安基金10日開會討論

2018-07-08 23:56

70億超商剩食 加盟主vs.總部衝突告白

2018-07-06 11:06

金管會招手大陸台企 重中之重

2018-07-06 00:56

吸引台商回台上市 金管會出招

2018-07-06 00:56

王文淵領軍 工總火力十足

2018-07-04 16:17

外商投資敬陪亞洲末座 消失中的台灣競爭力

2018-07-04 15:14

名家觀點／純網銀的鯰魚效應

2018-07-04 01:44

為什麼留不住才？臺灣人才供需全球敬陪末座

2018-07-03 09:38

創業更easy　新北攜手產官學開拓創業新天地

2018-07-03 14:23
看更多

熱門文章

女友也共享？ 共享經濟快變共享災難 謝金河示警

2018-07-08 21:10

面板大漲價 群創開第一槍

2018-07-09 01:20

銀行出奇招 突破房貸天花板

2018-07-09 00:01

飯店土洋激戰Q3白熱化 萬麗、新板希爾頓等七家陸續開幕

2018-07-09 01:20

大老闆愛捐錢做公益？背後暗藏節稅撇步…

2018-07-09 09:00

六都交易量TOP10出爐 爆出兩匹大黑馬

2018-07-09 10:07

五大科技廠 Q2匯兌收益衝百億

2018-07-09 01:20

金控員工薪酬中信稱冠 去年福利薪資平均每人169萬

2018-07-09 00:01

7月19日這天 為什麼彭博鐵口直斷台幣「八成」會貶？

2018-07-09 11:08

群創擁雙品牌利基 可望迎轉單

2018-07-09 01:20

台北市10區房價回升 南港年增最多、北投第二

2018-07-09 09:50

牧德聲明澄清市場傳言 總座無離職、營運正常

2018-07-08 21:37

只投資單一市場 要耗費10年財富才能翻倍

2018-07-08 21:05

共享停車在台合法了 首張登記證上月發出

2018-07-08 23:28

租賃專法減免稅優惠 房東期待又怕受傷害

2018-07-08 15:47

浩鼎化療藥報喜 獲美孤兒藥資格

2018-07-08 18:12

浩鼎、智擎新藥 海外奏捷

2018-07-09 00:03

后里廠傳意外發包商員工不治 正隆深感遺憾

2018-07-08 21:05

利變增額壽 靠保單價值擴大抗通膨

2018-07-08 21:04

推動工業AI 郭董要與矽谷科學家合作

2018-07-09 01:20

美中貿易戰 楊應超：提防系統性風險

2018-07-09 00:05

正隆紙廠工程傳意外工人不治 公司未回應

2018-07-08 20:33

飯店業概況／營建幫參戰 改變經營模式

2018-07-09 01:20

CMOS強龍 連5年雙位數成長

2018-07-08 13:26

晶相光 感測新台灣之光

2018-07-08 13:26

中嘉根留台灣 規劃上市

2018-07-09 01:20

台幣、人民幣雙貶 電子外銷接單給力

2018-07-09 01:20

以保險價值預測奪冠機率 高身價3隊擠進前四強

2018-07-09 06:12

智擎癌藥躍進 獲300萬美元里程碑款

2018-07-08 15:12

李勇龍：把餅做大 要給台灣驚喜

2018-07-09 00:56

共享車位 挑戰住戶觀念

2018-07-08 23:33

二胎房貸／民銀積極 公股行庫擬跟進

2018-07-09 00:01

搶攻風電維修商機 台灣自主研發船艏登塔梯

2018-07-08 14:17

臻鼎七綠策略 蘋果也按讚

2018-07-09 00:48

郭冠群談話／獲利 將挹注基金做公益

2018-07-09 01:20

建行台北總座李勇龍 求真務實

2018-07-09 00:56

飯店業概況／瞄準國旅市場 拚突圍

2018-07-09 01:20

境外結構型商品 OBU先鬆綁

2018-07-09 00:01

晶相光 技術、優勢、客戶埋新動力

2018-07-08 13:26

高雄新增和發、仁武工業區 南部十年工業用地有解

2018-07-09 10:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top