台經院7月底啟動專案辦公室 助產業創新轉型

2018-07-09 12:42 中央社 台北9日電



為促進國內產業轉型升級，國發基金找盟友助陣，台經院將於7月底啟動產業創新轉型基金諮詢輔導服務專案辦公室，接下5大任務，在產業研究、諮商輔導上給予企業強力後援。

國發基金於2016年匡列新台幣1000億元作為產業創新轉型基金，引導民間資金以共同投資方式，協助國內企業進行合併、收購、分割，或是其他有助於企業創新轉型的投資計畫，以促進產業轉型升級。

國發基金官員表示，產業轉型升級可能要做市場研究、投資新的設備，不只需要長時間籌備，風險也相當高，但若能成功轉型，便可有效提升競爭力；國發基金為了給予有意轉型的企業更多助力，委由台經院成立產業創新轉型基金諮詢輔導服務專案辦公室，並設置專業輔導團，給予企業專業角度的建議。

國發基金賦予台經院產業創新轉型基金專案辦公室5大任務，首先就是進行產業研究，當輔導團熟悉產業、了解未來市場脈動後，就能給予企業界更具戰略性的建議，且尋找具有轉型潛力的公司，若這些公司需要資金等資源協助，便可第一時間出動。

其次，為了讓企業界瞭解並善用政策工具，專案辦公室須對企業界進行投資說明宣導，讓有意轉型升級的企業前來洽詢申請。

國發基金官員表示，過去國發基金多半是被動接受企業申請，日後希望可以化被動為主動，因此將「發掘案源」交給專案辦公室作為第3項任務；國發基金也預計組成小組與專案辦公室「分進合擊」，積極參與各個產業座談會了解產業實況，並在各場合主動認識、拜會廠商，宣導政策並尋訪案源。

官員也說，很多公司雖然技術具有優勢，但對經營或是財務規劃不甚在行，因此國發基金委請台經院組成專業輔導團，據他了解，台經院已經找來具備創業、投資、企業經營、會計、法律界的專業人士，堪稱「夢幻團隊」。

台經院的專業輔導團將擔起「事前育成」、「事後輔導」的任務，國發基金官員表示，除了在投資前協助企業做各種經營、技術項目的調整，投資後，專業輔導團仍會持續協助，讓企業得以成功轉型升級。

台經院產業創新轉型基金諮詢輔導服務專案辦公室預計於7月31日舉行啟動儀式，現階段已開始進行基本研究以及廠商拜會。