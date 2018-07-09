原能會駁澎湖微電網失效 主因發電系統損壞

2018-07-09 10:59 中央社 台北9日電



媒體報導，位在澎湖東吉嶼全國首座「離島再生能源微電網系統」破功，原能會今天駁斥說，主要是太陽能等發電系統損壞，沒有發電設備微電網當然不能用，並非故障或失效。

微電網屬於智慧型電網中的一部分，政府規劃2025年再生能源比例要達20%，不過，像是太陽能等再生能源發電，具有間歇性與不穩定性，當併入現有電網容量占比提高時，會衝擊到電力系統供電品質，要讓再生能源極大化，微電網是不可缺少的工具。

行政院原子能委員會核能研究所輔導中興電工等廠商，合作發展微電網技術，去年已在澎湖東吉嶼建置國內首座離島再生能源微電網系統，並商轉成功，連結島上的柴油發電及太陽能發電設備，維持供電穩定。

自由時報報導，號稱全國首座離島再生能源微電網系統破功，昨天停電3小時，居民叫苦連天，核研所長馬殷邦今天向中央社記者說，主要是島上的太陽能設備受到鹽害損壞，廠商正在維修當中，因此，6月微電網已先暫停運作。

馬殷邦指出，微電網就像神經控制系統，把不同的發電設備連接起來，讓發電效能最大化，但微電網並不能自己發電，發電設備壞掉電網當然沒有用處，並非失效或破功，太陽能設備維修完成，微電網系統就能繼續使用。

馬殷邦說，昨天早上8時到11時東吉嶼停電，是因為島上3部柴油機組有兩台故障，僅剩一台可正常運轉，所以才恢復以往用電模式，島上機組每天停機3小時進行維護，無法提供不斷電運轉，與微電網調控系統無關。

馬殷邦指出，微電網是再生能源的好幫手，核研所也正在研發新型微電網系統，因應台灣本島複雜的發電設備，預計明年向台電申請在雲林縣驗證系統可行性，之後就會技轉給國內業者。