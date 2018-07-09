美中貿易戰 楊應超：提防系統性風險

2018-07-09 00:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北報導



美中貿易戰開打，全球股市逆勢反彈，不過異康集團及青興資本首席顧問楊應超示警，美中雙方二度交鋒機率高，宜提防發生系統性風險，外資撤出恐導致台灣股匯市波動，投資人及企業都應積極備戰。

楊應超表示，美國6日率先對大陸總值340億美元的商品加徵關稅，接下來進入第二回合，川普再加碼金額機率高，但研判不會一次加滿2,000億美元，第二次可能祭出160億美元、即兩次總額500億美元，來迫使中方讓步。由於各方角力將讓市場陷入眾多變數，不排除短期內有系統性風險，新台幣及台股承受外資壓力。

楊應超指出，美中啟動歷來最大規模的貿易戰，市場普遍解讀，中國足以抗衡美國，然而中興事件已經印證，大陸高階技術發展遠不及美國，且去年中國對美出口高達4,130億美元，美國對陸出口僅1,304億美元，川普不只勝券在握，也對中國劣勢充分掌握。

美國首次祭出340億美元高關稅後，預料中方會嚴正回應，但未必跟進實施等值商品關稅；最終仍意在談合，而非正式開戰。

兩次總額500億美元，看似不多，對市場來說，卻最怕不確定性，況且美國同時與歐盟等經濟體交涉，外資進出台股勢必謹慎，投資人應有未來一季，股市高度波動的準備，新台幣則預期在外資與央行角力下，最低貶至31底線。

楊應超指出，此次貿易戰規格非同小可，要有完全不同的思維，包括對台灣電子業來說，貶值不見得好，因為關稅壁壘導致消費需求下滑，恐抵銷貶值利多，獲利反而衰退。因此應提防貿易戰進一步發展，台灣可能被大象重踩，整體負面衝擊大於正面。