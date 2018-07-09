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名家觀點／企業社會責任的種子

2018-07-09 00:58經濟日報 賴英照

公司法第1條規定，公司是以營利為目的。這次修法在第1條增訂第2項，明確宣示公司應善盡社會責任：「公司經營業務，應遵守法令及商業倫理規範，得採行增進公共利益之行為，以善盡其社會責任」。修法理由並說明社會責任的內涵包括：「公司應遵守法令；應考量商業倫理因素，採取一般被認為係適當負責任之商業行為；得為公共福祉、人道主義及慈善之目的，捐獻合理數目之資源」。因此，公司的經營，不僅是謀取股東最大的利益，並且應關照股東以外的利害關係人。這項修正，有許多值得討論的議題，限於篇幅，就舉兩個例子說明。

例一：A上市公司董事長認為死刑是殘酷的刑罰，為實現人道主義，必須廢除死刑。他用公司的資金捐出1,000萬元給推動廢除死刑的社運團體。有股東及消費者提出強烈抗議。

依修法意旨，公司「得捐獻合理數目之資源」。因此捐款不是責任，而是運用公司資源的權利。誰有權決定捐款的對象及金額？依據何種標準決定？如何認定「合理數目」？如何追蹤考核捐款績效？這些問題都須要有配套機制處理。

例二：B上市公司職員罹患重病，因治療項目不在健保給付範圍，且家計沉重，無力就醫。公司有沒有義務協助？如果不協助，是不是違反「商業倫理規範」？

公司法有關倫理規範的規定，仿自美國法律學會（American Law Institute, ALI）的公司治理準則。前面提到的修法理由，大體上是治理準則第2.01條(b)項的中文翻譯。不同的是ALI使用「得考量倫理因素」的文字（may take into account ethical consideration），而公司法則規定「應遵守商業倫理規範」。

依ALI的標準，公司協助員工就醫，符合企業倫理，公司有權為之，但不是法律義務，如果不協助，並不違法。依公司法規定，遵守商業倫理規範是法律義務。所謂「商業倫理規範」，具體意涵雖有灰色地帶，但「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」應是倫理規範之一。依實務守則規定，「改善員工生活品質」（第2條），「注意利害關係人之權益」（第3條），及「提供員工安全健康之工作環境」（第20條），都是倫理規範事項。從整體精神觀察，法院可能認定上市、上櫃公司有協助員工就醫的義務。

同一個「實務守則」還有公司「應遵循國際公認之勞動人權，如……集體協商權」（第18條），及「應尊重員工代表針對工作條件行使協商之權力」（第22條）等規定。同時，「上市上櫃公司治理實務守則」也明定，公司「應建立員工溝通管道」，以反映「涉及員工利益重大決策之意見」（第53條）。

這些「實務守則」原本只是政策指導原則（best practice），修法之後成為公司的法律義務。如何執行這些規定？對勞資關係及低薪問題會產生什麼影響？值得注意。表面看來，違反義務的行為，公司法並未明定罰則。但公司依民法及公司法相關規定是否應負民事責任？司法判決仍有發展空間，不宜輕忽。

公司為誰經營的問題，長期以來一直有股東利益優先論（shareholder primacy）與企業社會責任論的爭辯。前者認為經營者的任務就是為股東創造最大利潤。後者則主張公司經營應兼顧利害關係人的權益，股東利益最大化不是唯一的目標。這次修法播下企業社會責任論的種子，而且所謂社會責任，不再只是公益慈善活動而已。這一粒種子會長出什麼樣的樹？公司、主管機關和法院將是關鍵的角色。（作者是中原大學講座教授，著有「誰怕內線交易」、「最新證券交易法解析」等書）

股東公司法捐款

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