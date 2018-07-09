本周指標／美6月CPI估增2.9%

上周美中同時宣布第一波340億美元進口貨品相互開徵25%高關稅，預估7月底前雙方將再推出160億美元商品清單進行第二波關稅交鋒。

近三年美國商品貿易逆差持續增加，美國商務部官方統計2018年1到5月達3,547億美元，較去年同期增加6.6%，其中對大陸商品貿易逆差達1,522億美元，占42.9%，與去年同期比較，美中商品貿易逆差還增加137.4億美元，增幅達9.9%。由於大陸正面迎戰，此役對雙方出口均會產生影響，但衝擊強度尚待評估，如果淨效果不顯著，今年美中貿易逆差可能突破4,000億美元。

從戰略來看，美中各有其技術保護及政治目的，川普欲藉此壓制中對美高科技製造業及5G技術、智財權的入侵，以及移轉國內司法事件焦點；大陸則欲藉制裁美國農業產品，打擊川普農業州支持度施加政治壓力。

從經濟面來看，以關稅制裁解決貿易問題將導致雙方產品外銷受阻及進口成本大增，對本地企業原物料成本、投資意願及就業恐將面臨重大衝擊；觀察雙方各有短長及算盤，加上歐盟及加拿大、墨西哥加入戰局，後續雙方保留戰略籌碼透過協商緩解制裁可能性仍高。

美國聯準會FOMC 6月會議記錄，官員釋放貿易戰造成企業風險的警示訊號，公布後最新美國10年期公債殖利率2.825%，與2年期公債殖利率2.541%，利差僅0.284%，創近11年來新低，顯示市場預期聯準會9月將升息但避險情緒升高。

芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch最新預測12月升息機率48.7%，市場對今年聯準會是否升息四次還有懸念。

11月初美國會期中大選共和黨將面臨苦戰，後續美中各採合縱連橫拉長貿易戰線或速戰速決，均將影響共和黨選情，轉折觀察時點先看今年第3季底前到第4季初。

本周美國公布6月CPI月增率，預估為0.2%，年增率2.9%。歐元區將公布5月工業生產年增率；我國將公布6月進出口年增率，5月出口表現超乎市場預期，預估6月受惠原油塑化製品、金屬、機械、Android手機新機效應及電子零組件淡季不淡，可望續維持雙位數成長。

(作者是台灣金融研訓院金融研究所所長)