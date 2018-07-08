美中開戰 國安基金10日開會討論

2018-07-08 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 邱金蘭 ／台北報導



國安基金明天召開例行委員會議。圖為國安基金執秘、財政部次長蘇建榮。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美中貿易戰開打，政府相關部會提高警覺，國安基金也密切關注，國安基金明天將召開例行委員會議，會中將針對美中貿易戰後續對國內外經濟及金融市場影響，進行討論。

美中貿易戰正式開打，行政政務委員鄧振中日前表示，美中雙方首波制裁產品項目非我國貿易主力，受衝擊較小，但仍要注意後續影響，已要求相關單位提高警覺，必要時隨時召開會議研商因應對策。

金管會則密切觀察美中貿易後續對台股影響；國安基金也高度關注，明天將召開例行委員會議，討論相關議題。

財政部官員昨天表示，國安基金明天召開的委員會議，主要是每季召開一次的例行委員會議，將由行政院副院長兼國安基金主任委員施俊吉主持。

據了解，明天會議除了討論上一季財報，因美中貿易戰開打，對國內經濟及股市影響備受關注，這次會議也將由國安基金幕僚報告美中貿易衝突對國內經濟影響，國安基金委員也會針對相關議題交換意見。

官員表示，大陸是我主要出口市場，貿易依存度相當高，美中貿易戰開打後，國安基金高度密切注意後續發展。尤其近來美元走強，美國又升息，資金可能流向美國市場，外資會否持續撤出等，都要密切觀察。

據了解，依往例，國內市場出現較大幅度波動時，若有必要時，通常會先由公股行庫及四大基金扮演先遣部隊，適時發揮穩定市場力量。

金管會統計，今年第二季外資大量匯出六十五點三八億美元（約台幣二千億元）。金管會認為，短期外資進出都屬正常，且外資累計淨匯入金額仍有二○四七億美元，台股因經濟等基本面佳，跟其他市場相比，近來表現也相對抗跌。