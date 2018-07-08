不管風能或光電 未來3年最關鍵風險都是政治風險

2018-07-08 04:44 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



「綠色經濟」已是國際潮流，台灣也正積極發展太陽風電及離岸風電。根據怡安保險及中華經濟研究院調查，台灣的離岸風電、太陽能光電及綠能事業等業者選出的未來3年「關鍵風險」，排名前3項統統都是「政治風險、行政流程與行政效率、及民眾抗爭風險」。

怡安風險管理顧問集團(Aon)、中經院、安侯企管、萬國法律事務所及瑞士再保等單位，6日共同 舉辦2018綠能產業風險管理國際研討會。會中由中經院綠色經濟研究中心發布「台灣綠能產業風險調查與分析」。這項調查的受訪企業包括國內多家太陽光電、陸域及離岸風電開發商、地熱發電業者、金融保險機構及外部顧問公司，這也是市場今年首見的「綠能產業風險大調查」。

調查發現，不管是太陽能光電、離岸風電或綠能事業，受訪者選出的未來3年關鍵風險排名第1的、統統都是「政治風險」，其中又以「離岸風電」業者勾選「政治風險」的勾選率最高、達62%，顯示風能業者相當關心離岸風電的「政策持續性」，對未來展望充滿不確定性。業者關切的第2大風險則是「行政流程與行政效率」，中經院綠經中心表示，受訪廠商雖認為台灣近年綠能法規及行政部門整合效率有進步，但整體效率仍明顯不足。「民眾抗爭」風險，則排第3。

以今年最熱門的離岸風電議題為例，中經院綠經中心表示，除政治風險外，受訪的離岸風電開發商認為，天然災害、人才短缺、基礎設施及專案融資概念與經驗不足等，會是有礙離岸風電發展的關鍵議題，開發商也想知道台灣政府除達成2025再生能源目標之外，對離岸風電「到底有無產業化思考」，如果有，台灣在風能產業化過程中的法制建構、產業鏈如何成形、周邊產業的發展策略，可能都要更為具體。

另外，也有保險業者在6日的研討會中透露，台灣本土產險公司目前沒有能力單獨承保離岸風電產業，本國產險公司角色「只是出單」，但風險都轉至國外再保險公司。國外再保業者會根據每一離岸風場專案風險，考量可接受及無法接受範圍，像風機的腐蝕、磨損等不可抗力事故，就不會承保。對無法接受範圍，再保公司會要求開發商共同分擔風險，分攤比率視個案而定。