親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
公司法三讀通過
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

世足／克羅埃西亞PK淘汰俄羅斯 暌違20年進4強

強颱瑪莉亞來了…明發海警 中心恐登陸

暑假旺季 陸客人數未增

2018-07-08 00:35經濟日報 記者楊文琪／台北報導

暑假為旅遊傳統旺季，過去來台人數最多的陸客，暑假期間也會較平常多出許多，但今年因我政府嚴格審查大陸旅客來台身分及相關證件證明如財力證明、工作單位等，導致部分參訪團難以成行，甚至旅行業者也不滿自由行、團客都被刁難，暑假開始已一周，陸客來客數並未如預期增加。

據指出，今年上半年平均每日來台陸客人次，自由行與團客均約2,000多，其中自由行較團客略多，合計5,000人上下，過去暑假因學生放假，家長多會帶小孩出遊，大學生也會利用這段期間來台自由行，因此親子遊和自由行雙雙增加，平均一天旅客量可在六、七千人，甚至可達8,000多人。

不過這兩年兩岸關係跌到谷底，來台陸客明顯減少，去年底逐漸恢復正常，日均量達5,000人，觀光局統計今年1-5月陸客來台計112萬人次，較同期成長4.08%，不過觀光旅遊業者與觀光局對於兩岸觀光市場受到政治因素影響，仍抱持審慎態度。

相關官員指出，今年暑假開始一周，尚未看到陸客量明顯增加，旅遊業者之前反映，因為政府單位嚴審陸客身分與證明文件，甚至旅客到了台灣，還要查驗證件是否為真，引發陸客不滿，是否因此有陸客回大陸後口耳相傳，導致陸客轉到其他國家地區旅遊消費，尚未可知，暑假兩個月，後續還需觀察市場變化。

陸客暑假自由行

相關新聞

台中千億元開發案 動起來

2018-07-08 00:36

去年觀光外匯收入 大減13%

2018-07-08 00:35

不管風能或光電 未來3年最關鍵風險都是政治風險

2018-07-08 04:44

財經觀點／透過APEC場域 啟動新南向

2018-07-08 00:54

6月出口 可望兩位數成長

2018-07-08 00:41

5月薪資水準 估續上揚

2018-07-08 00:41

推案跟建設走 台中三熱區成形

2018-07-08 00:36

台中三大飯店搶市 業者擂戰鼓

2018-07-08 00:36

美國為貿易戰開豁免管道 國貿局：一向作法

2018-07-07 20:50

核二2號機檢修順利 下午重新併聯

2018-07-07 19:19

勞保只要領年金6.6年 就贏一次領

2018-07-07 13:48

軍公教年改塵埃落定 勞保老年年金、一次領雙降

2018-07-07 13:46

別衝動！勞保一次領與年金差額又拉近了

2018-07-07 13:26

70億超商剩食 加盟主vs.總部衝突告白

2018-07-06 11:06

金管會招手大陸台企 重中之重

2018-07-06 00:56

吸引台商回台上市 金管會出招

2018-07-06 00:56

王文淵領軍 工總火力十足

2018-07-04 16:17

外商投資敬陪亞洲末座 消失中的台灣競爭力

2018-07-04 15:14

名家觀點／純網銀的鯰魚效應

2018-07-04 01:44

為什麼留不住才？臺灣人才供需全球敬陪末座

2018-07-03 09:38

創業更easy　新北攜手產官學開拓創業新天地

2018-07-03 14:23
看更多

熱門文章

別衝動！勞保一次領與年金差額又拉近了

2018-07-07 13:26

軍公教年改塵埃落定 勞保老年年金、一次領雙降

2018-07-07 13:46

勞保只要領年金6.6年 就贏一次領

2018-07-07 13:48

3家業績掛蛋、2家宣告不玩 OIU買氣大退散

2018-07-07 21:13

年改議題退燒 勞保老年給付、一次領都大降

2018-07-07 13:27

美國為貿易戰開豁免管道 國貿局：一向作法

2018-07-07 20:50

大同條款牴觸證交法有解 顧立雄：二法擇一適用

2018-07-07 12:41

市場派搶經營權 會計師：大同條款較證交法可行

2018-07-07 17:25

核二2號機檢修順利 下午重新併聯

2018-07-07 19:19

王美花：公開收購團隊 可選擇適用證交法或公司法

2018-07-07 16:26

記憶體第3季景氣 DRAM樂觀NAND有雜音

2018-07-07 14:59

清邁旅遊風氣超旺 團費僅2萬初

2018-07-07 18:31

半導體設備市場有雜音 京鼎接單依然暢旺

2018-07-07 10:11

公司法翻修完成 王美花：理想與降低衝擊的拉鋸

2018-07-07 15:43

不管風能或光電 未來3年最關鍵風險都是政治風險

2018-07-08 04:44

下半年投資焦點 外銀看好美國

2018-07-07 17:17

建構OBU成跨國理財平台 學者：須碰台股、台幣

2018-07-07 21:14

智慧醫療商機大 科技廠搶進

2018-07-08 01:29

東荃取得沛亨過半股權 擬納為子公司

2018-07-07 17:19

榮成Q2獲利增近1.6倍 大股東加碼逾2萬張

2018-07-07 11:28

台中千億元開發案 動起來

2018-07-08 00:36

3大原因 境外保險業務買氣急凍

2018-07-08 00:46

鼎元、光磊攻感測 法人捧

2018-07-08 01:29

深度感測應用 潛力大

2018-07-08 01:29

臻鼎PCB一哥地位 更穩了

2018-07-08 01:29

大同條款有解 二法擇一適用

2018-07-08 00:52

Google發展策略 人工智慧優先

2018-07-08 01:29

財經觀點／透過APEC場域 啟動新南向

2018-07-08 00:54

AI大軍幫忙 解決醫療痛點

2018-07-08 01:29

推案跟建設走 台中三熱區成形

2018-07-08 00:36

台中三大飯店搶市 業者擂戰鼓

2018-07-08 00:36

5月薪資水準 估續上揚

2018-07-08 00:41

AI、生物辨識 催動感測需求

2018-07-08 01:29

新聞分析／建構國際理財平台 2障礙須克服

2018-07-08 00:50

去年觀光外匯收入 大減13%

2018-07-08 00:35

跨業結盟 才能闖出頭

2018-07-08 01:29

鴻海旗下鵬鼎 拚年底登A股

2018-07-08 01:29

6月出口 可望兩位數成長

2018-07-08 00:41

創業超新星／兆晟奈米裝上鷹眼 幫半導體製程大體檢

2018-07-08 00:03

零售業迎三利多 營運向上

2018-07-08 01:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top