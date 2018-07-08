暑假旺季 陸客人數未增

2018-07-08 00:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北報導



暑假為旅遊傳統旺季，過去來台人數最多的陸客，暑假期間也會較平常多出許多，但今年因我政府嚴格審查大陸旅客來台身分及相關證件證明如財力證明、工作單位等，導致部分參訪團難以成行，甚至旅行業者也不滿自由行、團客都被刁難，暑假開始已一周，陸客來客數並未如預期增加。

據指出，今年上半年平均每日來台陸客人次，自由行與團客均約2,000多，其中自由行較團客略多，合計5,000人上下，過去暑假因學生放假，家長多會帶小孩出遊，大學生也會利用這段期間來台自由行，因此親子遊和自由行雙雙增加，平均一天旅客量可在六、七千人，甚至可達8,000多人。

不過這兩年兩岸關係跌到谷底，來台陸客明顯減少，去年底逐漸恢復正常，日均量達5,000人，觀光局統計今年1-5月陸客來台計112萬人次，較同期成長4.08%，不過觀光旅遊業者與觀光局對於兩岸觀光市場受到政治因素影響，仍抱持審慎態度。

相關官員指出，今年暑假開始一周，尚未看到陸客量明顯增加，旅遊業者之前反映，因為政府單位嚴審陸客身分與證明文件，甚至旅客到了台灣，還要查驗證件是否為真，引發陸客不滿，是否因此有陸客回大陸後口耳相傳，導致陸客轉到其他國家地區旅遊消費，尚未可知，暑假兩個月，後續還需觀察市場變化。