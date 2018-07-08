去年觀光外匯收入 大減13%

2018-07-08 00:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北報導



交通部觀光局最新公布去（2017）年來台旅客消費及動向調查，結果觀光外匯總收入為123億1,500萬美元，受新台幣升值影響，折合台幣為3,748.5億元，較上年4,322億元大幅減少13.3%，為連續第三年減少，來台旅客中，過去消費力最高的大陸退居第三，日本、韓國分居第一和第二名。觀光局分析，觀光外匯收入減少，與來台旅客購物、交通費用減少有關。

經濟日報提供 分享 facebook 觀光局統計指出，去年來台旅客人次為1,074萬，較上年略微成長0.5%，但觀光外匯收入衰退，來台旅客平均每人消費金額較上年減少8.3%，以來台旅客的目的分析消費金額高低後，發現以業務為目的的旅客消費額最高（平均每人每日消費201.9美元），其次是國際會議或展覽旅客，第三是以觀光為目的的旅客，最後是探親及訪友的旅客。與上年比較，四個來台主要目的旅客平均每人每日消費額，均較上年減少。

觀光局表示，觀察七個主要來台市場旅客消費狀況，以日本旅客在台消費力最高，平均每人每日有214美元，其次是韓國旅客194.6美元，過去曾居各國旅客消費金額榜首的大陸旅客，去年平均每人每日消費額落居第三為184.4美元，較2016年再縮減10美元。

觀光局分析，持續受大陸實施旅遊法與禁奢令影響，加上大陸旅客在全球消費漸趨理性，去年在台平均每人每日消費較上年減少約7.1%；消費結構中，購物費用減少13.22美元（減少13.7%）最高。

至於韓國，去年在台平均每人每日消費較上年增加6.5美元（成長3.5%）；消費結構中，除在台境內交通費及旅館內支出費外，其餘皆成長，其中購物費增加4.6美元最高，其次為娛樂費增加4.4美元，旅館外餐飲費增加3.5美元。

觀光局調查發現，去年來台旅客中，女性人數持續高於男性，其中大陸市場女性占比最高；最近三年第一次來台的各國旅客，女性比率也高於男性。不過，整體而言，來台旅客中，男性每人每日消費力還是高於女性，女性則是喜愛購物和逛夜市。