台中千億元開發案 動起來

2018-07-08 00:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／台中報導



投資10億元、位於草悟道商圈的「台中大毅老爺行旅」，已訂7月11日開幕營運，飯店以設計精品酒店為定位。 記者宋健生╱攝影 分享 facebook

台中躍升全台第二大城市，民間投資意願大增，今年底前將有三井Outlet Park、李方艾美酒店，以及勤美洲際酒店、中信金洲際棒球場商場影城等民間投資案陸續完工或啟動，總投資金額逼近千億元。

另外，包括巨蛋、水湳智慧城創研及經貿專區、太平新光產業園區、捷運廠站聯合開發、台中新創國際基地、捷運機廠聯合開發案等，也都陸續啟動招商。

業界不諱言，年底選戰即將開打，市府加速投資開發案的審查進度，打造有利投資環境，可以預期，各項利多將紛紛出籠。

台中市經發局強調，台中氣候宜人、區位適中、交通便利與生活機能優越，近年來人口持續攀升。企業主要相中龐大人口紅利及成熟產業聚落，看好整體投資環境，紛紛選擇落腳台中。

經濟日報提供 分享 facebook 包含新光人壽在烏日區興建台中傑仕堡大樓、李方艾美酒店進駐中區、勤美攜手洲際集團興建國際級飯店、吸引力生活事業規劃在烏日興建「ATT 4 FUN」連鎖購物中心等，這些大型投資案，都可望帶動台中經濟發展及就業。

目前已知，下半年三井台中港Outlet Park購物中心、老爺行旅、李方艾美酒店將陸續營運，將為台中觀光旅遊及購物消費帶來新選擇。

中信金在台中洲際棒球場的大型投資計畫，第一期規劃的影城暨購物商場，現正進入最後審查階段，預計下半年動工。

台糖在東區規劃的「台糖湖濱生態城」，地政局已承諾會合理解決公告地價大漲的不利因素，台糖可望在近期公告招商，預估可吸引逾500億元投資商機。

勤美集團在草悟道規劃的「勤美之森」投資計畫，包括洲際酒店、頂級豪宅及美術館等，現已進入都審階段，有望今年底啟動開發，全案投資金額達120億元。

吸引力生活事業（ATT集團）在烏日環河路三段、環河西路口規劃的「ATT 4 FUN」連鎖購物中心，3月已通過都市設計審議，現進行環評程序，預計今年底動工，全案投資金額近百億元。