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5月薪資水準 估續上揚

2018-07-08 00:41經濟日報 記者林彥呈／台北報導

行政院主計總處10日將發布5月薪資統計，在國內景氣持續復甦、廠商調薪愈趨積極的情況下，薪資水準可望上揚。

經濟日報提供
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根據主計總處調查，今年4月全體受僱員工經常性薪資平均為40,729元，年增幅已連續五個月突破2%；1至4月經常性薪資平均40,683元，較去年同期增加2.57%，為近18年來同期最高增幅。

主計總處預料薪資水準維持上揚趨勢；但若計入物價影響，今年1至4月「實質經常性薪資」為38,107元，依舊未及2001年同期水準。

薪資

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