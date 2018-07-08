財經觀點／透過APEC場域 啟動新南向

2018-07-08 00:54 聯合報 台經院國際事務處副處長周子欽



台經院國際事務處副處長周子欽。 圖／台經院提供 分享 facebook

我國對外經貿重大措施的「新南向政策」，屢屢在印度、菲、泰等國舉辦重要活動，但由於特殊的國際處境，推動對外政策面臨著不少的障礙，尤其某些新南向目標國中國大陸政治影響力太大，開展政策尋求與當地國的官方接觸困難重重，加上「一帶一路」龐大資金實力與顯眼的實體基礎建設，使得新南向政策的能見度受到壓抑。

新南向政策的推動，最終確實要落實在雙邊的合作上，應善用各種可用的管道追求實踐。我國擁有亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）的會員身分，正可利用ＡＰＥＣ場域啟動個別新南向政策計畫。雖然在ＡＰＥＣ不適合直接提及「新南向」這樣個別經濟體的政策，但仍可將其內涵予以包裝，成為ＡＰＥＣ倡議或計畫案來推廣。

新南向政策內容廣泛且多與ＡＰＥＣ議題有所重疊，如強調「以人為本」，內容偏向「軟體」方面的交流與能力建構。對人力資源發展的關注，堪為「新南向政策」的特色之一，以新南向的人才交流面向為例，可發現關於教育深耕、產業人力方面的工作，與ＡＰＥＣ目前的人力資源發展議程高度相關。

除了議題容易銜接，利用ＡＰＥＣ推動新南向還有一項優點：我國外交處境艱難，ＡＰＥＣ場合提供經濟體間的場邊、雙邊自然互動的機會，降低受大陸干擾的機會。尤其自有領袖會議後，ＡＰＥＣ在區域中能見度更高。任何包裝成ＡＰＥＣ倡議的新南向政策內涵，若層次高得以提升到ＡＰＥＣ年會中被討論，能見度大幅提升。

既然ＡＰＥＣ平台有上述優點，值得各單位撥出資源參與，如同「預告行銷」的概念，先在ＡＰＥＣ推出具體計畫，展示我國的意願與資源優勢何在，並留心哪些新南向的目標國對我國的ＡＰＥＣ相關計畫感興趣，進一步利用場邊互動的機會加強接觸，再繼之以場外的雙邊、多邊諮商，一切水到渠成。