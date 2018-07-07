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核二2號機檢修順利 下午重新併聯

2018-07-07 19:19中央社 台北7日電

核二2號機。圖／聯合報系資料照片
核二2號機。圖／聯合報系資料照片
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台電昨天宣布，核二廠2號機發電機側九號軸承須再調整振動值，今天凌晨將進行解聯檢查，不過因檢修狀況十分順利，提前於下午2時18分重新併聯。

核二2號機停機600多天後，終於經過行政院原子能委員會同意再運轉，並於6月17日上午恢復滿載發電。

不過核二2號機滿載發電未滿一個月，就發生解聯檢修的情況；台電昨天晚上表示，核二2號機因為發電機側九號軸承須再調整振動值，安排於週末檢修，6日晚間8時開始降載，7日凌晨解聯進行相關檢查。

台電發言人徐造華說明，核二2號機側九號軸承的振動其實還在運轉允許範圍內，但台電考量夏季為用電高峰，希望各機組都能以良好狀態運轉，因此採嚴謹、保守的態度檢視各機組情形，未來同樣會以此原則確保機組狀態安全無虞。

原能會也認同，發電機軸承振動值偏高屬於發電穩定性的議題，並非安全因素，不會涉及核安議題，不過仍將持續監控電廠各項作業，確保機組運轉安全，減少民眾疑慮。

而核二2號機檢修比預期還要順利，徐造華表示，原本預計今天晚間才會重新併聯，但現場回報，今天下午2時18分已重新併聯，機組正在逐步升載，希望在9日的用電尖峰時段，便可以提供相當程度的挹注、紓緩尖峰時段的供電壓力。

核二台電原能會

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