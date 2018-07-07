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王美花：公開收購團隊 可選擇適用證交法或公司法

2018-07-07 16:26聯合報 記者高詩琴╱即時報導

公司法「大同條款」昨天雖然三讀通過，但對於持股過半股東要怎麼開股東會，出現公司法、證交法「打架」情況。金管會主委顧立雄今天指出，金管會與經濟部已達成共識，公開發行公司若公開收購持股過半，二法可擇一適用。經濟部次長王美花也說，公開收購的團隊可以決定，要適用公司法或證交法，也就是自行召集股東臨時會，或是請求董事會召集。

昨天本報即時新聞報導，「大同條款」昨天闖關通過，但對於持股過半股東如何開股東會，證交法與公司法出現關鍵性的差異。公司法新法生效後，持股三個月以上且過半的股東，可以自行召集股東臨時會。但同時，身為公司法「特別法」的證交法，現行第43-5條也規範，公開收購人持股過半者，得以書面記明提議事項及理由，請求董事會召集股東臨時會。

金管會立委顧立雄表示，大同的市場派並非採公開收購程序，因此直接適用公司法，沒有二法擇一問題。至於通案，未來只有同時符合「公開發行公司」且「公開收購持股過半」，才會有二法適用問題。

王美花指出，不是走公開收購程序、持股過半的股東，未來還是適用公司法，可以自行召集股東臨時會。只有走公開收購程序且收購過半的股東，才會有「二擇一」問題。

王美花說，公開收購且收購股數過半的個案，「過去並不是很常見」。公開收購事關重大，相信公司經營層會隨時掌握動態。而且，雖然公司法開放讓持股過半股東可以自行召集股東會，但也給了持股三個月以上的限制，若從停止過戶時間算起，實際上等於需要持股四個月，「也是不短的時間」。

經濟部次長王美花。本報資料照片
經濟部次長王美花。本報資料照片
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