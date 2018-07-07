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年改議題退燒 勞保老年給付、一次領都大降

2018-07-07 13:27經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

去年年金改革議題發燒，很多勞工擔心勞保年金也會被砍，勞保老年給付出現搶領潮熱潮退，其中又以一次領人數增加最多；隨著軍公教年改落幕，勞保年金改革時間表未定，請領潮明顯消退，統計顯示，今年1~5月申請老年給付較去年同期大減二成三，一次給付也減一成八，老年給付及一次請領都大幅下降。

儘管勞保年金改革遲未推動，但是蔡政府去年啟動公教人員年金改革，並宣示軍人年金列下一波，整體氛圍仍讓勞工極為不安，去年此時出現一波勞保老年給付搶領潮，勞保局上下提高戒備，按月監控請領趨勢，雖然下半年稍緩，但勞保局仍不敢大意。

由於勞保年金改革方案鎖定年金，包括勞保老年給付投保薪資計算從現行60個月逐年延長到180個月，可能導致老年年金減少，加上破產陰影，去年此時，勞保老年給付每月新申請件數暴增到2.5萬件以上，甚至一衝上3萬件；其中因為擔心年金縮水，選擇一次請領件數累計達5.6萬件，較前一年暴增二成五，勞保基金多支出150億元。

今年隨著軍公教年改落幕，勞保年金推動時程未定，勞保老年給付請領件數大幅下降，今年1~5月請領狀況觀察，每月新申請件數大致降到2萬件左右，整體申請件數從去年的13.7萬件降為10.5萬件，大降二成三。

其中一次請領件數也由去年1~5月的5.6萬件，降為4.6萬件，降幅一成八。

勞保局表示，台灣人口老化，勞保老年給付已進入成熟期，目前勞保投保人數已超過千萬勞工，符合請領老年給付人數達二百多萬人，因此原本每月請領人數即會自然增加，但去年上半年每月請領件數驟增，的確受到年改不確定因素影響。

勞保局表示，勞保老年給付攸關勞工老年保障，領取金額與投保年資相關，勞工若為了不確定因素提前搶領，導致請領金額縮水，因小失大。

年金改革勞保年金軍公教

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