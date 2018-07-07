別衝動！勞保一次領與年金差額又拉近了

2018-07-07 13:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞保老年給付於2009年年金化後，今年進入第十年，隨著勞工對按月領年金接受度漸高，選擇月退與一次請領比例已由6：4，增加8：2，亦即選領年金占八成。此外，請領年金與一次請領差額也從8年縮短為6.6年，只要領年金6.6年總額就超過一次請領，年金比一次請更划算。

台灣人口老化加速，勞保老年給付請領人數快速增加，但老年給付以前只能一次領，2009年修法通過年金化，原本就有勞保年資的勞工達到請領老年給付資格時，可以選擇一次請領或按月領，上路初期兩者比例約為6：4。

隨著勞工觀念改變，多數勞工了解月領比一次領更划算後，選擇領年金比例逐年攀升。勞保局表示，目前選領年金比例已達八成，而請領勞保年金人數更在去年正式飆破100萬人，達103萬人。

此外，勞保年金上路初期，政府為鼓勵勞工選擇年金，曾設算勞工若按月領年金，約7.8至8年領取總額將超過一次領金額。但因勞工勞保年資不斷累計，基本工資亦逐年提高，勞保老年給付一次領及年金平均請領金額都較上路初期大幅提高，勞工領年金與一次請領總額時間也再縮短。

最新統計顯示，一次領老年給付的金額由2007年平均約110萬元，增加至去年134萬元。月領的年金金額，則從初期平均1.2萬餘元提高到1.7萬元，以此估算，勞工若擇領年金，約領6.6年後總額為134.6萬元，超過一次請領總額；即使勞工選領年金幾年後不幸去世，差額仍可由家屬領回，因此除非勞工急需一筆錢急用，或是健康狀況不佳，否則月領可以領到終老，對勞工保障較完整。