軍公教年改塵埃落定 勞保老年年金、一次領雙降

2018-07-07 13:46 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



隨著軍公教年改落幕，勞保年金改革時間表未定，請領潮明顯消退。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

去年年金改革議題發燒，很多勞工擔心勞保年金也會被砍，勞保老年給付出現搶領潮熱潮退，其中又以一次領人數增加最多。隨著軍公教年改落幕，勞保年金改革時間表未定，請領潮明顯消退，統計顯示，今年1月到5月申請老年給付，較去年同期大減二成三，一次給付也減一成八，老年給付及一次請領都大幅下降。

儘管勞保年金改革遲未推動，受到軍公教人員年金改革影響，整體氛圍仍讓勞工極為不安，去年此時出現一波勞保老年給付搶領潮，勞保局按月監控請領趨勢，雖然下半年稍緩，但勞保局仍不敢大意。

製表／陳素玲 分享 facebook

由於勞保年金改革方案鎖定年金，包括勞保老年給付投保薪資計算，從現行60個月逐年延長到180個月，可能導致老年年金減少，加上破產陰影，去年此時，勞保老年給付每月新申請件數暴增到2.5萬件以上，一度衝上3萬件。其中因為擔心年金縮水，選擇一次請領件數累計達5.6萬件，較前一年暴增二成五，勞保基金多支出150億元。

今年1月到5月請領，每月新申請件數降到2萬件左右，其中一次請領件數由去年1月到5月的5.6萬件，降為4.6萬件。

勞保局表示，勞保老年給付已進入成熟期，勞保投保人數超過千萬，符合請領老年給付人數達兩百多萬人，原本每月請領人數會自然增加，去年上半年每月請領件數驟增，受到年改不確定因素影響。