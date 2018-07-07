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貿易戰火下…全球十大重災區 我排第二

2018-07-07 00:44經濟日報 國際中心／綜合外電

美中貿易戰6日開打，受創的除了美中兩國本身，由於全球價值鏈如今已緊密整合，其他提...
美中貿易戰6日開打，受創的除了美中兩國本身，由於全球價值鏈如今已緊密整合，其他提供原物料和中間製程的國家和市場同樣備受衝擊。 美聯社
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美中貿易戰6日開打，受創的除了美中兩國本身，由於全球價值鏈如今已緊密整合，其他提供原物料和中間製程的國家和市場同樣備受衝擊。百達資產管理公司（Pictet）根據世貿組織（WTO）全球價值鏈（global value chain）參與度數據，列出這波貿易戰火下的十個重災區，其中台灣排名第二，受創程度僅次於盧森堡。

整體而言，這些國家的共同特徵是規模大多較小，內需並不足以支撐經濟大幅成長，因而較依賴出口，以至於國際市場稍有風吹草動，尤其是美、中兩大消費市場，容易對這些國家造成重大的影響。

①盧森堡 參與度：70.8%

盧森堡的主要產業包含銀行、資訊服務、鋼鐵等，人均國內生產毛額（GDP）是全球第二高，但高度仰賴貿易，也因此在貿易戰中承受的風險最高。

②台灣 參與度：67.6%

台灣資本和技術密集，主要出口商品包括半導體、電腦和塑膠原料等，電子零件及半導體晶片就占出口的40%。

③斯洛伐克 參與度：67.3%

斯洛伐克的服務業、重工業和農業實力堅強。外貿逐年快速成長，但貿易戰開打後，成長動能恐怕會熄火。

④匈牙利 參與度：65.1%

匈牙利農業、汽車業、資訊科技（IT）、電子和化工為關鍵產業，同樣以出口為導向。

⑤捷克 參與度：64.7%

捷克的主要貿易夥伴是德國與其他歐盟國家，但其高科技工程也與全球價值鏈密不可分。

⑥南韓 參與度：62.1%

南韓為全球技術最先進的經濟體之一，電機、汽車、鋼鐵和船舶都大量銷往海外。美、中為其最大的貿易夥伴。

⑦新加坡 參與度：61.6%

新加坡向來被視為最開放的市場之一，出口倚重電子設備、化學產品和金融服務，與中國的雙邊貿易每年超過1,000億美元。

馬來西亞 參與度：60.4%

中國是馬來西亞的最大貿易夥伴，大馬的主要出口商品包含錫、橡膠、棕櫚油。

⑨冰島 參與度：59.3%

冰島的市場一樣較小，容易跟著市場躁動隨波逐流，最主要的出口國就是歐盟、美國和日本。

⑩愛爾蘭 參與度：59.2%

愛爾蘭主要經濟活動為高科技與銀行服務，被許多國家視為對外直接投資最佳去處，容易隨全球情勢震盪。

貿易戰馬來西亞

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