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貿易戰衝擊／工商界憂範圍擴大 波及出口

2018-07-07 00:54經濟日報 記者戴慧瑀／台北報導

美中貿易戰正式開打，包括工總、工商協進會、商總、三三會等工商團體均不樂見，如果範圍擴大，對全球經濟不利，連帶將使台灣出口受波及。

工總名譽理事長、三三會理事長許勝雄分析，伴隨整個情勢發展，如果中美雙方無法坐下來談判，「拿著衝鋒槍、機關槍向對方掃射」不僅中美兩國消費、生產力都會「受傷」，也將「傷及無辜」，不利全球、台灣經濟。

工商協進會理事長林伯豐提醒，外界不應太過樂觀，畢竟台灣是以出口為導向的島國經濟，近四成出口至大陸，其中有15%中間財是經大陸加工再外銷到美國。另外，許多台商在大陸也有投資，一旦中美貿易戰擴大，兩岸勢必都將牽連進去。

機械公會理事長柯拔希同樣不樂見中美開打，稱兩隻大象長期打架，對全球經濟都是一個傷害，台灣自然也難倖免於外。就台灣機械業而言，他預估短期會有轉單效應，由於中國機械產品關稅調高，降低其價格競爭力，部分美廠可能改至台灣採購，反而對台廠有利。不過長期下來，如果情勢惡化，恐降低全球資本財投資或其他機械採購的需求或意願。

商總理事長賴正鎰也說，像是許多進口行業類別，如汽車、材料等，都已出現在美國制裁名單中，未來台灣出口可能會受到影響。

對此，他稱可能會改變一些企業的布局方向，或轉向貿易報復波及較小的國家，或乾脆直接到美國投資；同時，他也呼籲政府不能鬆懈，應提出相關因應對策。

貿易戰

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