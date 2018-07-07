貿易戰衝擊／政院看制裁 對台衝擊小

行政院政務委員鄧振中。 報系資料照 分享 facebook

美中貿易戰正式開打，行政院高度關注情勢的變化。政務委員鄧振中昨（6）日指出，根據經濟部比對與評估的結果顯示，美中雙方首波制裁產品項目，非我國貿易主力，受到的衝擊較小，但面對這種「全球性的貿易大事，更要注意後續影響」，已要求相關單位提高警覺，必要時，隨時召開會議研商因應對策。

金管會主委顧立雄則表示，會從經濟、產業及股市資金三面向，「會每天每天來關注」美中貿易戰後續，但目前台股還不需要準備好幾套劇本或祭出相關措施；且台股還是最抗跌，若有停歇或看得到曙光，台股就會有新的面貌可期待。

經濟部次長王美花則表示，經濟部與各產業公會一直就此事保持密切聯繫，初步認為影響不大，甚至有產業公會認為短期內還會有轉單效應，但經濟部認為宜審慎，而且全球貿易衝突升高，勢必會帶來高度不確定性，例如美國、歐盟、中國等後續動作為何，都有蠻高不確定性。

鄧振中指出，剛開始生效的美方清單一的產品項目，主要包括化學品、航空器、汽車零組件、面板與光學儀器等，我國在這方面的相關產品，經評估，以供應中國大陸內需市場為主，因此衝擊有限；至於中方清單一的項目，主要集中在大豆、玉米、豬肉等農產品，以及汽車、水產品等，對台灣的影響更小。

至於尚未確定生效時間的清單二部分，美方新增包含石化、鋼鐵、機械及電子電機等284項產品，涉及中國對美國出口的160億美元貿易值，但面板、手機及電腦等終端消費型電子產品，並未名列其中，預估對我國的影響也不大。