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公司法大翻修 新創業者受惠良多

2018-07-06 19:41中央社 台北6日電

創業者認為，修正後的公司法賦予新創企業更多經營彈性及籌資管道，不但減少管理成本，並且避免新創業者因「引資而失去經營權」，有助於提升創業風氣。

Addweup營運長呂昱賢今天告訴中央社記者，修正後的公司法營造更友善的創業環境，對於新創產業有「蠻大的幫助」。

呂昱賢指出，新公司法讓非發公司發行無面額股票，對於新創業者的引資很重要；他表示，以往國外投資人均以新創公司估值來議定投資範圍，相當費時，若能發行無面額股，就更容易理解公司價值，不僅縮短會計運作與行政流程，更節省時間成本。

呂昱賢說，美國、日本、法國、新加坡等成熟市場，都已有發行無面額股的類似做法，台灣過去以製造業為主，現在逐漸友善創新創業環境，將有助於提升創業風氣。

呂昱賢指出，Addweup設立時的人數較多，必須設置董事與監察人，但如何掌握董事會主導權，曾令他困擾，修正後的公司法允許非公發公司不必設置董事會，經營權會更穩定，創業者更能放手去做。

TaxiGo執行長陳泰成也說，有些新創公司初期只有1到2人，不容易找第三人當董事，對於小型新創公司而言，公司法修法後可以解決實務問題，也比較容易與國際接軌。

陳泰成說，新公司法讓非公發公司可以發行黃金股等多元特別股，創辦人或創辦團隊能夠維持一定的投票權，既提高公司經營的彈性，也避免新創業者為引進資金而失去經營權；不過，特別股的發行，仍要看其他投資人能否接受這種新的投資方式。

Addweup成立於2016年3月，所提供的服務可以將出國旅客用不完的外幣透過儲值到微信等線上支付服務，來累積飛行哩程，今年底前將布點到馬來西亞。

TaxiGo被稱為台灣版 Uber，是國內第一家運用chatbot（聊天機器人）技術的叫車服務公司，也是第一個從線上叫車平台起家，再跨入線下成立實體車隊的業者，消費者透過LINE或Facebook直接叫車，不需要下載任何App，也不用註冊資料。

創業公司法經營權

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