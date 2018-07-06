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力拚洗錢防制評鑑 公司申報最快8月生效

2018-07-06 19:08中央社 台北6日電

立法院今天三讀通過公司法修正案，為趕上11月洗錢防制評鑑相關公司申報需求，經濟部次長王美花表示，第22條之1修正案最快會先在8月生效，其餘條文預訂明年1月1日上路。

立法院院會今天三讀通過公司法第22條之1修正案，公司應每年以電子方式申報董事、監察人、經理人及持股超過10%股東資料，若有變動者於變動後15天內申報，俗稱透明條款。

這項條款是為配合今年底的亞太防制洗錢組織（APG）評鑑，建置完善洗錢防制體制，原本以實質受益人統稱應申報對象，但因與國際上標準有所差異，因此實質受益人等文字在二讀條文時被刪除。

經濟部於今天院會後召開記者會，由次長王美花親自說明此次修法內容。針對第22條之1部分，王美花表示，由於配合洗錢防制評鑑，有時間緊迫性，因此這項條文會最快將在8月生效，並著手進行資料備置工作。

由於這項規定涉及廣泛，除國營事業及已有申報機制的上市櫃公司可排除外，國內69萬家大小公司都必須配合申報，王美花坦言，這項工程浩大，經濟部目前也無法預估需要多少時間完備。

為加快公司申報時程，王美花說，今年的第一次申報將由既有資料回頭確認，有限公司原就須向經濟部商業司申報股東及公司經理人，股份有限公司在報稅時也會附上股東名簿，這部分資料會與財政部溝通取得，再就現有資料送達各公司，請各公司告知是否需要修改變動，以減少國內企業法遵成本。

同時，經濟部也考慮與各縣市登記機關配合，加快資料確認進度，目前配合相關子法訂定，也在思考公司需回報實現，15、20天或一個月都是可能選項。申報平台目前則暫定委託台灣集中保管結算所建置系統。

至於其他修正條文，王美花說，考量到修法期間許多公司都反映這次修法幅度大，影響公司作業層面廣，希望以整年度適用公司法，因此預定在明年1月1日正式生效。

洗錢防制王美花經濟部

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