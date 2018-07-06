美中貿易戰若擴大 投顧：台灣產業大麻煩

2018-07-06 19:11 中央社 台北6日電



美中貿易戰今天開打，投顧認為，初步加徵關稅的清單對台灣產業影響不大，但中美雙方若再燃戰火，納入手機、電腦等終端消費品，不只金融面修正，台灣產業將遭逢大麻煩。

美國今天起對340億美元中國貨品加徵25%關稅，首波加徵關稅貨品清單，包含汽車零件、電子零組件、發動機零件、壓縮機和其他機械；第2波160億美元貨品包括石化材料、鋼鐵製品、機械、電子電機產品，預計8月加徵關稅。

對此，北京立即宣布對美國採取同等規模、同等力度的關稅措施。面對中方強硬回擊，美國總統川普揚言將對2000億美元中國商品加徵10%的關稅，並指中方若繼續反擊，美國將對額外2000億美元中國商品追加額外關稅。中國商務部也如同前次立刻予以回應。

兆豐投顧協理黃國偉對中央社記者表示，今天首波加徵關稅貨品清單中，台灣這類產品主要是供應中國大陸內需市場，初步認為對台灣影響不大。第2波清單，因為台灣積體電路主要是從台灣出口，也預料不會產生影響。而川普何時把2000億美元名單丟出，是否會將手機、電腦等消費型電子產品放在清單內，則是下一步觀察指標。

華南投顧董事長儲祥生認為，真正重點在於「雙方開打感覺到痛，是繼續反擊，還是稍微冷靜坐下來談」，目前開徵的產品關稅對台灣影響不大，但一旦納入手機等終端消費品後，台灣扮演蘋果製造關鍵零組件的供應鏈，「會是大麻煩」，不只金融股市層面修正，產業也會受到衝擊。

另外，川普對中國展現強硬立場，其實醉翁之意不在酒，黃國偉表示，川普可能會在10月揚言端出2000億美元貿易值的產品清單，藉此在11月登場的期中選舉中，提高共和黨勝算。

也因此，黃國偉認為，中美貿易戰在下周開始會有一段空窗期，對股市的利空衝擊會慢慢淡化，加上外資即將進入暑期休假潮，預估對台股賣超的動作會告一段落，台股有機會短期利空出盡，獲得喘息空間，預估蘋概股可望有反彈機會。

台股近期遭外資大舉賣超，儲祥生表示，不必然是中美貿易戰引起，而是美元強勢吸引資金，新興市場股市相對受到影響，但認為美元已到相對高的位置點，後續要觀察是否可以找到新的避險資金。現階段，台股下半年恐怕還是會面臨整理格局，指數空間看起來不大。

股市方面，國泰證期表示，中美貿易戰持續延燒，資金避險回流發達國家，美元雖維持強勢但未再持續創高，亞幣止貶後呈現觀望氣氛，導致外資期現貨持續偏向保守操作，後續需觀察貿易大戰動向，等待美元轉弱，亞幣反向轉強後，外資才有轉為正向操作的機會，短線指數恐先維持弱勢整理格局。

展望後續，黃國偉表示，未來中美貿易戰的變數恐怕持續存在，每當有新進展，就會波及台股，後續需要密切觀察美中貿易動態。

資深股市分析師林成蔭認為，美國和中國一連串的角力戰是長期抗戰，美國必須防堵中國，以取得在全球的領先地位，投資人要有心理準備，中美貿易戰只是其中一個策略環節，後續可能還會有其他布局。

林成蔭分析，中國宣示「中國製造2025」行動綱領，揭示10年內從「製造大國」邁向「製造強國」的政策藍圖，希望吸引與留住高附加價值產業，而川普也積極啟動美國製造，為防堵壓制中國，美國為首的國家，會有一連串戰略出手，意味著中美之間的角力不是在貿易戰落幕就結束。