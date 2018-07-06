公司法刪實質受益人 學者憂無助洗錢防制評鑑

2018-07-06 16:33 中央社 台北6日電



公司法部分條文今天下午三讀修正通過，但學者多認為，對於亞太防制洗錢組織（APG）年底來台進行洗錢防制評鑑幾無幫助，「陽光是最好的防腐劑，但這點沒有做到」。

立法院趕在臨時會最後一天，三讀修正通過公司法部分條文，其中第22條之1明定，公司應每年以電子方式申報董事、監察人、經理人及持股超過10%股東資料，若有變動者於變動後15天內申報；原本行政院版草案條文還有「實質受益人」的文字，但因工商團體有不同意見，最後在二讀時刪除。

台北大學法律學系教授陳彥良表示，部分企業界詬病實質受益人的制度會造成成本增加，但其實台灣絕大部分都是中小企業，公司規模不大，揭露實質受益人根本沒有問題或難度；大企業組織規模龐大，揭露實質受益人相對中小企業需要花比較多的心力，也有比較多的資源來處理，因此實務上問題並不大。

陳彥良指出，台灣公司法揭露實質受益人只有做到第一層，現在又把「實質受益人」的文字刪除，完全不透明；從公司治理、洗錢防制的角度來看，陽光是最好的防腐劑，可惜此條文並沒有做到。

至於年底APG的洗錢防制評鑑，陳彥良坦言，若按照原本的條文通過，評鑑也不一定有機會通過，如今又是刪減後的版本，「自然更沒機會了」。

交通大學科技法律學院特聘教授林志潔同樣認為，公司法第22條之1修正條文對於年底洗錢防制評鑑並無幫助，甚至可以預期「會很低分」。

林志潔表示，實質受益人主要是登記的問題，若沒有逃漏稅或考量關係人交易，很難理解業界或投資人的抗拒原因；當各國法規都在與時俱進，台灣卻沒有跟上，不只無助於洗錢防制，甚至容易淪為洗錢的根據地。