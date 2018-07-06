美中貿易戰若打第2波 顧立雄：恐影響產業

2018-07-06 16:27 中央社 台北6日電



行政院金管會主委顧立雄今天參加台灣期貨交易所復康巴士捐贈儀式前表示，美中貿易戰今天開打，接下來要看有無第2波互課高關稅，可能會影響產業；金融業要再觀察美國是否升息。

台灣期貨交易所今天舉行復康巴士捐贈儀式，顧立雄告訴媒體，美中貿易戰要看雙方有無繼續在第2波互課高關稅，若繼續互課高關稅，將會影響到產業發展。

顧立雄指出，金融業也在密切觀察美國是否進一步升息，萬一升息的話，全球很多資金都會奔向利息高的美國，這會有很多不確定性。

至於美中貿易對台股的影響，顧立雄說，媒體報導外資近3個月從台股流出新台幣2000億元，近6個月流出約千餘億元；但統計至6月底，外資累計淨匯入約2047.81億美元，不致於像其他新興國家淨流出那麼厲害。

美國貿易代表署（USTR）於6月15日宣布，對中國1102項、合計約500億美元進口產品加徵25%關稅，並採取兩階段實施，第一階段加徵關稅品項共818項，金額約340億美元，7月6日起生效；面對美國加徵關稅，中國立刻在6月16日還以顏色，宣布自7月6日起對美國大豆等農產品、汽車、水產品等進口產品加徵25%關稅。

第二階段美國對中國另針對「中國製造2025」政策相關產品約160億美元課徵高關稅，待公眾討論程序完成後決定。而中國亦打算針對160億美元114項產品課徵25%高關稅，包括化工、醫療設備、能源產品等，關稅實施時間將另行公告。